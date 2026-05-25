ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के खजुराहो से पकड़ा गया इस्माइल शेख मस्तान, मुंबई पुलिस की एमपी में बड़ी कार्रवाई

मंदिरों के शहर और पर्यटन नगरी खजुराहो में मुम्बई पुलिस ने रेड डाल कर इस्माइल शेख मस्तान को पकड़ा है. मस्तान एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ओर अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसे ध्वस्त करने में पुलिस की टीमों ने सफलता हासिल की है. मुंबई पुलिस NDPS के इस फरार आरोपी की लंबे समय से तलाश कर रही थी और महाराष्ट्र से लेकर यूपी के कई शहरों तक रेड कर चुकी थी, पर इस्माइल अबतक बचने में कामयाब हो रहा था.

छतरपुर : मध्य प्रदेश के खजुराहो से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां मुम्बई पुलिस के साथ खजुराहो पुलिस ने कुख्यात बदमाश इस्माइल शेख मस्तान को पकड़ा है. वॉन्टेड क्रिमनिल मस्तान एक होटल में रह रहा था, जहां पुलिस की टीमों ने छापेमारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है.

मुंबई पुलिस की एमपी पुलिस के साथ बड़ी कार्रवाई (Etv Bharat)

खजुराहो के होटल में छिपकर बैठा था इस्माइल

छतरपुर SP रजत सकलेचा ने बताया, '' मुम्बई पुलिस बीते दिन खजुराहो आई हुई थी. पुलिस की 6 सदस्यीय टीम थी. उनका एक NDPS का अपराधी 12 मामलों में लंबे समय से फरार था, जिसकी लोकेशन खजुराहो के होटल सारांश में मिली थी. खजुराहो पुलिस की मदद से मुम्बई पुलिस ने 12 मामलों में कुख्यात अपराधी इस्माइल शेख मस्तान को सारांश होटल से गिरफ्तार किया है. पुलिस की टीमों ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा है. यह अपराधी मुम्बई के शिवाजी नगर का रहने वाला है.''

इस होटल से पकड़ा गया कुख्यात बदमाश (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

छतरपुर एसपी ने बताया कि आरोपी यूपी के बाद मध्य प्रदेश पहुंचा था और खजुराहो के होटल में रुका हुआ था. इनपुट्स के आधार पर रेड डाली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.मुंबई पुलिस बदमाश इस्माइल शेख मस्तान को अब अपने साथ ले गई है और आगे की कार्रवाई मुम्बई पुलिस ही करेगी.

नारकोटिक ड्रग्स एक्ट के 12 से ज्यादा मामले दर्ज

छतरपुर एसपी ने बताया कि ड्रग्स के मामले में इस्माइल शेख मस्तान पर कई मामले दर्ज हैं. NDPS यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत बदमाश इस्माइल शेख मस्तान पर 12 मामले दर्ज हैं, इसी वजह से मुंबई पुलिस लगातार उसे खोज रही थी. उसके पकड़े जाने से मुंबई, महाराष्ट्र समेत देश में संचालित ड्रग नेटवर्क से जुड़े कई नाम सामने आ सकते हैं.