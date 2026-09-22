रुड़की में UP का जालसाज काट रहा था फरारी, मुंबई पुलिस के चढ़ा हत्थे, करोड़ों की ठगी का है मामला
मुंबई पुलिस ने रुड़की में दबिश देकर फरारी काट रहे एक आरोपी को अरेस्ट किया है. पूरा मामला करोड़ों की धोखाधड़ी से जुड़ा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 22, 2026 at 11:41 AM IST|
Updated : September 22, 2026 at 12:05 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में मुंबई पुलिस ने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल, मुंबई में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले की जांच के दौरान सामने आए आरोपियों की लोकेशन रुड़की में मिली, जिसके बाद मुंबई पुलिस रुड़की पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से सलेमपुर गांव क्षेत्र में दबिश दी गई. इस दौरान पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा.
बाहरी राज्यों के कुख्यात अपराधियों के लिए छिपने और पनाह लेने का उत्तराखंड नया ठिकाना बनता जा रहा है. लेकिन पुलिस की सतर्कता से अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं. वहीं 21 सितंबर सोमवार की शाम मुंबई पुलिस रुड़की गंगनहर कोतवाली पहुंची, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को लेकर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में दबिश दी गई.
इस दौरान पुलिस ने किराये के मकान पर दबिश देकर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, वहीं, पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही उसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया. वहीं मौके से फरार हुए आरोपी की तलाश में पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटाई है.
मुंबई पुलिस रुड़की पहुंची थी, थाना पुलिस के के सहयोग से सलेमपुर गांव स्थित एक किराए के मकान में रह रहे व्यक्ति को दबिश देकर मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है. मामला करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है.
-मणिभूषण श्रीवास्तव,गंगनहर कोतवाली प्रभारी-
बताया जा रहा है कि मामला करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है और मुंबई में दर्ज करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में दोनों आरोपियों की भूमिका जांच में सामने आई थी. आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से रुड़की के सलेमपुर क्षेत्र में किराये के मकान में रह रहा था और मुंबई में दर्ज मामले की जांच के दौरान मुंबई पुलिस को आरोपी की लोकेशन रुड़की में मिली थी. लोकेशन मिलने के बाद मुंबई पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव पहुंची थी.
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