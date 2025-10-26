ETV Bharat / state

कानपुर एयरपोर्ट पर 32 मिनट नहीं खुला इंडिगो फ्लाइट का गेट; पैसेंजर्स की जान अटकी

पैसेंजर ने घटना का वीडियो बनाकर शेयर किया. (Photo Credit: Flight Passenger)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 8:27 AM IST

कानपुर: मुंबई से कानपुर एयरपोर्ट पहुंची इंडिगो की फ्लाइट 6E 824 के दरवाजे करीब 32 मिनट तक नहीं खुले. इससे फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स पैनिक हो गए. तकनीकी टीम के पहुंचने पर गेट खोला जा सका और यात्रियों को प्लेन से बाहर निकाला गया.

फ्लाइट में सवार कानपुर के हास्य कवि हेमंत पांडेय ने बताया कि लोग इसलिए घबरा गए, क्योंकि यह फ्लाइट पहले मुंबई से ही 30 मिनट लेट हुई. फिर कानपुर पहुंचने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से क्लियरेंस नहीं मिला. विमान ने 12 मिनट तक हवा में ही दो चक्कर लगाए.

आखिरकार जब लैंडिंग हुई तो गेट ही नहीं खुला. यह सब देखकर पैसेंजर काफी डर गए. फ्लाइट में बच्चे और महिलाएं भी थे, जो बार-बार एयर होस्टेस से दरवाजे खोलने की बात कहते रहे. करीब 32 मिनट बाद गेट खुल सका. हेमंत पांडेय ने घटना का वीडियो भी बनाया और शेयर किया है.

इंडिगो का दावा- नहीं थी तकनीकी समस्या: इंडियो के स्टेशन मैनेजर पंकज पांडेय ने बताया कि प्लेन में किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आई थी. इंजन कूल डाउन होने में समय लगा. उन्होंने कहा कि आधे घंटे नहीं बल्कि करीब 20 मिनट में दरवाजे खोलकर यात्रियों को उतार दिया गया था.

प्लेन के देरी से कानपुर पहुंचने और इंजन कूल डाउन होने में समय लगा. इसकी वजह से यह प्लेन ने शाम 5:30 बजे फिर से मुंबई के रवाना किया गया.

मुंबई से ही लेट हुई फ्लाइट: पैसेंजर हेमंत पांडेय ने बताया कि शनिवार को इंडिगो की फ्लाइट मुंबई से 30 मिनट की देरी से टेक ऑफ कर पाई. कानपुर एयरपोर्ट पर इसे 3:20 बजे लैंड करना था, लेकिन फ्लाइट 3:46 बजे कानपुर पहुंची. यहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल नहीं मिला तो करीब 12 मिनट तक विमान हवा में ही चक्कर लगाता रहा. 3:58 बजे यह फ्लाइट चकेरी एयरपोर्ट पर उतरी.

यात्रियों में मचा हड़कंप: हवा में दो चक्कर लगाने से यात्री पहले ही दशहत में आ गए थे. उनकी चिंता तब और बढ़ गई, जब लैंडिंग के बाद 32 मिनट तक फ्लाइट का गेट ही नहीं खुला. यात्रियों के बार-बार पूछने पर एयर होस्टेस ने उन्हें जानकारी दी, कि फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है. पूछने पर उन्होंने लोगों से कहा कि धीरज रखिए हम सब फंसे हैं. जैसे ही यह बात यात्रियों के कानों तक पहुंची तो विमान में हड़कंप मच गया.

टेक्निकल टीम ने खोला दरवाजा: इंडिगो फ्लाइट का गेट न खुलने की सूचना पर तकनीकी टीम रनवे पर पहुंची. जांच में पता चला कि बैटरी डिस्चार्ज होने से यह समस्या हुई. बैटरी को चार्ज किया गया, तब जाकर फ्लाइट के गेट खुले और उसमे बैठे यात्रियों ने राहत की सांस ली.

