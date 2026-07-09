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Mumbai Rains Impact: तीसरे दिन भी मुंबई की बारिश से दिल्ली रेल यातायात प्रभावित, कोटा होकर गुजर रही ट्रेनें रहेंगी रद्द

कोटा : मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने अब देश के दूसरे हिस्सों में भी रेल यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. मुंबई में भारी बारिश और पटरियों पर जलभराव के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है, जिसका सीधा असर दिल्ली-मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर देखने को मिल रहा है. इस संकट की वजह से कोटा रेल मंडल में पिछले तीन दिनों से ट्रेनों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है. कई प्रमुख ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उनके रूट में बदलाव किया गया है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि गरीब रथ, दुरंतो एक्सप्रेस व जयपुर मुंबई सुपरफास्ट जैसी कई ट्रेनों को भी बारिश के चलते रद्द किया गया है. इसके अलावा, कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होने से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम (NTES) और रेलवन (RailOne) ऐप के जरिए अपनी ट्रेन का सही समय और प्लेटफॉर्म नंबर जरूर चेक कर लें.

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