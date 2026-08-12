ETV Bharat / state

बाइक राइडिंग के दौरान मुंबई की युवती की धमतरी में मौत, 23 युवतियों का ग्रुप निकला था, जगतरा के पास हादसा

रायपुर से बस्तर की ओर निकली थी युवतियां, हादसे की सूचना मिलने पर मेयर रामू रोहरा भी अस्पताल पहुंचे, परिजन से फोन पर बातचीत की

female biker accident dhamtari
बाइक राइडिंग के दौरान मुंबई की युवती की धमतरी में मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले में बाइक राइडिंग के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में मुंबई की 24 साल की युवती रिद्धि ठक्कर की मौत हो गई. हादसा जगतरा घाटी के पास बताया जा रहा है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी. अस्पताल लाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया.

सड़क हादसे में मुंबई की 24 साल की युवती की मौत, धमतरी के पास हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

23 युवतियां बाइक राइडिंग के लिए निकली थीं

जानकारी के मुताबिक अलग-अलग क्षेत्रों से करीब 23 युवतियां बाइक राइडिंग के लिए निकली थीं. बताया जा रहा है कि करीब 20 बाइक और एक कार के साथ यह समूह रायपुर से बस्तर क्षेत्र की ओर जा रहा था. इसी दौरान जगतरा घाटी के पास रिद्धि ठक्कर हादसे का शिकार हो गईं. अज्ञात वाहन की टक्कर से उन्हें गंभीर चोटें आईं.

female biker accident dhamtari
मुंबई की 24 साल की युवती रिद्धि ठक्कर की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेयर रामू रोहरा भी पहुंचे

घटना के बाद साथ मौजूद बाइक राइडर्स ने तत्काल मदद की और घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की जानकारी मिलते ही धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली.

female biker accident dhamtari
हादसे की सूचना मिलने पर मेयर रामू रोहरा भी अस्पताल पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन को सौंपा जाएगा शव

युवती के शव को जिला अस्पताल धमतरी लाया गया, जहां पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया की जा रही है. वहीं मृतका के परिजन भी मेयर के संपर्क में हैं.

मुझे फोन के माध्यम से सूचना मिली कि कांदिवली वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली युवती रिद्धि ठक्कर का एक्सीडेंट हो गया है और हेल्प की जरूरत है. बच्ची को अस्पताल लाया गया तो वह जीवित थी. लेकिन उसने दम तोड़ दिया- रामू रोहरा, महापौर

female biker accident dhamtari
23 युवतियों का ग्रुप निकला था, जगतरा के पास हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिजन से बातचीत

मेयर ने बताया कि जितनी आवश्यकता है संसाधन है वह हमारी तरफ से लगाया गया है. एंबुलेंस या पोस्टमॉर्टम में भी अधिकारी आ गए हैं. क्योंकि बच्ची दूसरे राज्य की है तो परिवार वालों से भी बातचीत हुई है.

इधर घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किस वाहन से हुआ और घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से किस दिशा में फरार हुआ. आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा सकती है.

धमतरी के नरहरा जलप्रपात में बड़ा हादसा टला, बाल बाल बची दो लोगों की जान
कवर्धा के सिंघनपुरी गांव में बड़ा सड़क हादसा, केमिकल टैंकर से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत
धमतरी में जर्जर सड़क से परेशान स्कूली बच्चे, मेयर से मिलकर बताई परेशानी, जल्द बनाने का मिला आश्वासन

TAGGED:

WOMEN BIKER GROUP ACCIDENT
MUMBAI FEMALE BIKER
बाइक राइडिंग के दौरान हादसा
बाइक राइडर युवती की मौत
FEMALE BIKER ACCIDENT DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.