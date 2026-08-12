बाइक राइडिंग के दौरान मुंबई की युवती की धमतरी में मौत, 23 युवतियों का ग्रुप निकला था, जगतरा के पास हादसा
रायपुर से बस्तर की ओर निकली थी युवतियां, हादसे की सूचना मिलने पर मेयर रामू रोहरा भी अस्पताल पहुंचे, परिजन से फोन पर बातचीत की
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 12, 2026 at 4:30 PM IST
धमतरी: जिले में बाइक राइडिंग के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में मुंबई की 24 साल की युवती रिद्धि ठक्कर की मौत हो गई. हादसा जगतरा घाटी के पास बताया जा रहा है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी. अस्पताल लाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया.
23 युवतियां बाइक राइडिंग के लिए निकली थीं
जानकारी के मुताबिक अलग-अलग क्षेत्रों से करीब 23 युवतियां बाइक राइडिंग के लिए निकली थीं. बताया जा रहा है कि करीब 20 बाइक और एक कार के साथ यह समूह रायपुर से बस्तर क्षेत्र की ओर जा रहा था. इसी दौरान जगतरा घाटी के पास रिद्धि ठक्कर हादसे का शिकार हो गईं. अज्ञात वाहन की टक्कर से उन्हें गंभीर चोटें आईं.
मेयर रामू रोहरा भी पहुंचे
घटना के बाद साथ मौजूद बाइक राइडर्स ने तत्काल मदद की और घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की जानकारी मिलते ही धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली.
पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन को सौंपा जाएगा शव
युवती के शव को जिला अस्पताल धमतरी लाया गया, जहां पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया की जा रही है. वहीं मृतका के परिजन भी मेयर के संपर्क में हैं.
मुझे फोन के माध्यम से सूचना मिली कि कांदिवली वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली युवती रिद्धि ठक्कर का एक्सीडेंट हो गया है और हेल्प की जरूरत है. बच्ची को अस्पताल लाया गया तो वह जीवित थी. लेकिन उसने दम तोड़ दिया- रामू रोहरा, महापौर
परिजन से बातचीत
मेयर ने बताया कि जितनी आवश्यकता है संसाधन है वह हमारी तरफ से लगाया गया है. एंबुलेंस या पोस्टमॉर्टम में भी अधिकारी आ गए हैं. क्योंकि बच्ची दूसरे राज्य की है तो परिवार वालों से भी बातचीत हुई है.
इधर घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किस वाहन से हुआ और घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से किस दिशा में फरार हुआ. आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा सकती है.