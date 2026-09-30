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मुंबई डब्बावाले का 137 सालों का सफर, IIT-IIM में पढ़ाई जाती है इनकी कोडिंग, 90 करोड़ टर्न ओवर

मुंबई के फेमस डब्बावाला कंपनी के सीईओ सुनील गंवादे पहुंचे भोपाल, ईटीवी भारत से 137 साल के सफर के बारे में की बात, आज तक नहीं हुई कोई हड़ताल. साइकिल पर चलते हैं डब्बावाला के CEO. भोपाल से शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

MUMBAI DABBAWALA CEO INTERVIEW
मुंबई डब्बावाले का 137 सालों का सफर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 8:45 PM IST

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भोपाल: कुल जमा दूसरी क्लास तक पढ़े एक शख्स को काम मिला था कि वो साहब के घर से डिब्बा लाएगा और फिर वापस ले जाएगा. एक कस्टमर एक डिब्बा. शुरूआत ऐसे ही हुई. 1890 में हुई इस शुरूआत के साथ 85 और डिब्बे जुड़े. 2026 तक एक-एक जुड़ता डिब्बा दो लाख तक पहुंच गया और पांच हजार डब्बे वाले. रुकिए चौंकने की कई वजह अभी सामने आएगी. 5 हजार डब्बावाला में 85 फीसदी निरक्षर हैं. 15 फीसदी आठवी पास, लेकिन ये सारे के सारे जो कर रहे हैं. वो रिकार्ड में दर्ज हुआ और रिसर्च का हिस्सा बना. डिब्बावाला का सालाना टर्न ओवर 90 करोड़ के आस पास है, लेकिन इतनी बड़ी रकम किसी एक खाते में नहीं जाती.

137 साल पुराने मुंबई के डब्बावाला की अब चौथी पीढ़ी काम कर रही है. डिब्बावाला से कंपनी बन जाए तक का सफर, कितना मुश्किल था. क्यों मुंबई में रहकर मुंबई की कभी निगाह में ये डिब्बावाले नहीं आ पाए. किस एक शख्स ने इनकी जिंदगी और पहचान को 360 डिग्री पर बदल दिया. कैसे टाइम मैनेजमेंट और कोडिंग की मिसाल ये डब्बावाला अब स्कूलों के सिलेबस के साथ यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट स्टडी का हिस्सा बन गए. ईटीवी भारत ने मध्य प्रदेश आए कंपनी बन चुकी डब्बावाला के सीईओ सुनील गांवदे से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

डब्बावाला सीईओ से ईटीवी भारत ने की बात (ETV bharat)

डब्बावाला सीईओ साइकिल पर चलते हैं झोपड़ी में रहते हैं

137 साल पहले यानि भारत में अंग्रेजों के दौर में डिब्बावाला शुरू हुआ. 2017 में इंटरप्राइजेज यानि कंपनी में तब्दील हुए डब्बावाला के सीईओ सुनील गंवादे कहते हैं, "हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर तो नहीं, लेकिन डब्बावाला जरूर हैं. ये हम गर्व से कहते हैं. वे बताते हैं कि ये देश की अकेली कंपनी होगी, जिसका सीईओ साइकिल पर चलता है और झुग्गी में रहता है. जितनी पगार किसी डब्बावाला की है, उतनी ही सीईओ की भी है.

DABBAWALA TIME MANAGEMENT CODING
डब्बावाला से जुड़े फैक्ट्स (ETV Bharat Info)

सुनील गंवादे मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. प्रबंधन के छात्रों को ये बताने की टाइम से लेकर कोडिंग तक मैनेजमेंट से कैसे दुनिया मुट्ठी में आती है. वे कहते हैं, एक पारसी से शुरू हुआ ये सफर. एक डिब्बा, एक क्सटमर लेकिन हमारा पूरा बिनजेस मॉडल कोंडिग सिस्टम के कारण है. उसी से हम सक्सेस होते जा रहे हैं. कोडिंग की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम पहुंचा. दुनिया भर से लोग हमारे काम की स्टडी करने आते हैं, तो हमारे कोडिंग और टाइम मैनेजेमेंट की वजह से.

इस शख्स की बदौलत मुंबई को भी दिखाई दिए डब्बावाला

सुनील गंवादे कहते हैं. 100 साल बीत चुके थे, लेकिन तब भी मुंबई ने डब्बावाला को उस ढंग से कभी नहीं देखा कि हमारे अपने शहर में एक ऐसा सिस्टम है. जो दुनिया के लिए मिसाल है. कोई ये नहीं सोचता था कि ये बड़ी चीज है, लेकिन 2003 में जब प्रिंस चार्ल्स मुंबई आए और हम लोगों से मिले तो समझिए हमारे लिए तो वे विट्ठल ही थे. वे भगवान के रुप में आए. चार्ल्स आए तो उनसे हुई मुलाकात के बाद रातों-रारात डिब्बावाला दुनिया की निगाहों में आ गए.

DABBAWALAS GUINNESS BOOK OF RECORD
डब्बावाला से जुड़े फैक्ट्स (ETV Bharat Info)

हमें दुनिया भर से बुलावा आने लगा. ब्रिटिश उद्योगपति रिचर्ड ब्रैनसन ने हमारे साथ दिन बिताया, काम किया और अपने कर्मचारियों से कहा कि अगर काम करना है तो डिब्बावाला की तरह करो वरना इस्तीफा देकर जाओ. तो मैं बताना ये चाहता हूं कि प्रिंस चार्ल्स का हमसे मिलना, डबबावाला की जिंदगी का टर्निंग पाइंट था. उन्होंने अपनी दूसरी शादी में दो डब्बावाला को बुलाया भी था.

डब्बे में सिर्फ खाना नही गुलाबी चिट्ठी भी जाती है

कोविड डब्बावाला के लिए बहुत चुनौती का समय था. सुनील गंवादे ये मानते हैं, वे कहते हैं, कोविड के समय डब्बावाला के सामने बड़ा संकट आया, लेकिन उसने ही लोगों को जीना भी सिखाया. लोग और तेजी से घर के खाने की तरफ लौटे. आज जो कंपनियां फूड की होम डिलेवरी करवा रही हैं, लेकिन बाहर का खाना कोई कितने दिन तक खा सकता है. आखिर में तो घर का ही खाना खाना है. फिर हमारा डब्बा सिर्फ खाना थोड़ी ले जाता है, उसमें लव लेटर भी जाते हैं. कभी पत्नी नाराज हो गई. बाद में पति को चिट्ठी भेजती है कि नाराज मत होना.

DABBAWALAS GUINNESS BOOK OF RECORD
डब्बा की तस्वीर (ETV Bharat)

फिर जवाब पति भी लिखता है. तो डिब्बा रिश्ते भी जोड़ता है. एक वाक्या आपको बताता हूं. हमारी एक कस्टमर हैं, वो कल्याण में रहती हैं और उनकी बेटी उनसे काफी दूर है. डब्बावाला की वजह से शादीशुदा बेटी मां के हाथ का खाना खा पाती है. दूसरी बात जैसे हमारी चौथी पीढ़ी काम कर रही है. चौथी पीढ़ी के कस्टमर भी हमारे हैं.

अब डब्बावाला के सामने ये चुनौती है, पर हम डटे रहेंगे

7 सितंबर 2017 को डब्बावाला कॉर्पोरेशन बन गया और कंपनी में तब्दील हो गया. सुनील बताते हैं, इसकी जरूरत इसलिए थी कि डब्बावाला की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंश्योरेस नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं, तो हमने ये शुरुआत की, लेकिन इसमें भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि डब्बावाला के काम में जो जुड़े हैं, वे ज्यादातर पढ़े-लिखे नहीं हैं. उनको समझाना मुश्किल होता है.

DABBAWALA COMPANY CEO SUNIL GANWADE
भोपाल आए डब्बावाले सुनील गंवादे (ETV Bharat)

उनके बैंक अकाउंट खुले नहीं हैं. उनको कैश पैसा लेना सही लगता है. चुनौती है पर हम काम कर रहे हैं. 10 लाख तक का बीमा उन्हें दे रहे हैं. बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं. सैलरी स्लिप से लेकर आईटीआर सब उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं.

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