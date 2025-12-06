मुंबई पुलिस ने मेहंदीपुर बालाजी से साइबर ठग को दबोचा, 16 लाख की ठगी मामले में की कार्रवाई
मुंबई साइबर पुलिस ने मेहंदीपुर बालाजी में छापा मारकर गिरोह के लिए खाता बेचने वाले जितेंद्र बंजारा को गिरफ्तार किया.
Published : December 6, 2025 at 10:47 PM IST
दौसा: मुंबई ईस्ट रीजन की साइबर क्राइम ब्रांच ने मेहंदीपुर बालाजी में छापेमारी कर एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपना बैंक खाता महज चंद हजार रुपयों में साइबर ठगों को बेच दिया था, जिसके जरिए मुंबई की एक महिला से 16 लाख 86 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी.
मामले की छानबीन कर रहे मुंबई पुलिस के सब-इंस्पेक्टर हर्षद हिंगे ने बताया कि पीड़िता विनीता मुंबई के मलाड वेस्ट बियानी इलाके में रहती हैं. उससे कुछ समय पहले साइबर ठगों ने फ्रॉड कर कुल 16 लाख 86 हजार रुपए उड़ा लिए थे. इसकी शिकायत पर मुंबई ईस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था. जांच के दौरान पता चला कि ठगों ने ठगी की रकम का एक हिस्सा मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के बंजारा ढाणी उदयपुरा निवासी जितेंद्र बंजारा (30) पुत्र नारायण बंजारा के एयरटेल पेमेंट बैंक खाते में ट्रांसफर कराया था.
ठगों को बेचा खाता: SI हर्षद हिंगे के नेतृत्व में मुंबई पुलिस की टीम ने जैसे ही खाते में 1 लाख 69 हजार रुपए आने की सूचना मिली, तुरंत एक्शन लिया. रकम कुछ ही देर में दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने लोकल मेहंदीपुर बालाजी पुलिस की मदद से जितेंद्र बंजारा को दबोच लिया. पूछताछ में जितेंद्र ने कबूल किया कि उसने अपना बैंक खाता साइबर ठगों को महज कुछ हजार रुपयों के एवज में बेच दिया था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और ठगी के बाकी सरगनाओं की तलाश में दूसरी टीम भी अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही है.