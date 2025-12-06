ETV Bharat / state

मुंबई पुलिस ने मेहंदीपुर बालाजी से साइबर ठग को दबोचा, 16 लाख की ठगी मामले में की कार्रवाई

मुंबई साइबर पुलिस ने मेहंदीपुर बालाजी में छापा मारकर गिरोह के लिए खाता बेचने वाले जितेंद्र बंजारा को गिरफ्तार किया.

आरोपी जितेंद्र बंजारा गिरफ्तार
आरोपी जितेंद्र बंजारा गिरफ्तार (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दौसा: मुंबई ईस्ट रीजन की साइबर क्राइम ब्रांच ने मेहंदीपुर बालाजी में छापेमारी कर एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपना बैंक खाता महज चंद हजार रुपयों में साइबर ठगों को बेच दिया था, जिसके जरिए मुंबई की एक महिला से 16 लाख 86 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी.

मामले की छानबीन कर रहे मुंबई पुलिस के सब-इंस्पेक्टर हर्षद हिंगे ने बताया कि पीड़िता विनीता मुंबई के मलाड वेस्ट बियानी इलाके में रहती हैं. उससे कुछ समय पहले साइबर ठगों ने फ्रॉड कर कुल 16 लाख 86 हजार रुपए उड़ा लिए थे. इसकी शिकायत पर मुंबई ईस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था. जांच के दौरान पता चला कि ठगों ने ठगी की रकम का एक हिस्सा मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के बंजारा ढाणी उदयपुरा निवासी जितेंद्र बंजारा (30) पुत्र नारायण बंजारा के एयरटेल पेमेंट बैंक खाते में ट्रांसफर कराया था.

इसे भी पढ़ें- साइबर ठगी के लिए दूसरे राज्यों से पार्सल से मंगवाई 400 सिम जब्त, दो गिरफ्तार

ठगों को बेचा खाता: SI हर्षद हिंगे के नेतृत्व में मुंबई पुलिस की टीम ने जैसे ही खाते में 1 लाख 69 हजार रुपए आने की सूचना मिली, तुरंत एक्शन लिया. रकम कुछ ही देर में दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने लोकल मेहंदीपुर बालाजी पुलिस की मदद से जितेंद्र बंजारा को दबोच लिया. पूछताछ में जितेंद्र ने कबूल किया कि उसने अपना बैंक खाता साइबर ठगों को महज कुछ हजार रुपयों के एवज में बेच दिया था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और ठगी के बाकी सरगनाओं की तलाश में दूसरी टीम भी अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही है.

TAGGED:

MUMBAI CYBER ​​CRIME
BANK ACCOUNT SOLD
16 LAKH FRAUD
मेहंदीपुर बालाजी में मुंबई पुलिस
MEHANDIPUR BALAJI CYBER ​​FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.