क्या 15 हजार से अधिक मल्टी टास्क वर्करों के लिए न्यूनतम मानदेय मापदंड लागू करेगी सरकार, जानें क्या मिला जवाब
PWD, शिक्षा और जल शक्ति विभाग में 15,564 वर्कर तैनात. क्या इन्हें न्यूनतम वेतन देगी सरकार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 1:47 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के तीन प्रमुख विभागों लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और जल शक्ति विभाग में इस समय कुल 15,564 मल्टी टास्क वर्कर सेवाएं दे रहे हैं. हालांकि, इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम दैनिक वेतन और दिहाड़ी से कम मानदेय मिल रहा है. इसके बावजूद, सरकार का इन वर्करों को न्यूनतम मानदेय के दायरे में लाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है.
मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 6,637 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर तैनात हैं. वहीं लोक निर्माण विभाग में 4,827 मल्टी टास्क वर्कर और जल शक्ति विभाग में 4,100 मल्टी पर्पज वर्कर कार्यरत हैं.
मानदेय पर सरकार ने साफ किया रुख
सवाल के जवाब में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इन वर्करों को दिया जाने वाला मानदेय दैनिक वेतन और दिहाड़ी की तुलना में कम है. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम मानदेय मापदंडों को लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार का तर्क है कि मल्टी टास्क वर्करों की नियुक्तियां विशेष मानदेय के आधार पर की गई हैं और समय समय पर उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाती रही है.
PWD में सराज सबसे आगे, कई हलकों में शून्य
सभी विभागों में तैनात क्षेत्रवार मल्टी टास्क वर्कर का ब्यौरा भी दिया गया है. लोक निर्माण में 4,827 वर्करों में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज (मंडी) में सबसे अधिक 235 मल्टी टास्क वर्कर तैनात हैं. इसके अलावा शिमला जिले के चौपाल में 184, सिरमौर के पच्छाद में 171, जुब्बल कोटखाई में 168 और श्री रेणुका जी में 151 वर्कर सेवाएं दे रहे हैं. सोलन के अर्की में 140, रामपुर में 127, नगरोटा बगवां में 123 और आनी में 110 वर्कर कार्यरत हैं. दूसरी ओर, शिमला शहरी, चंबा सदर और चुराह जैसे विधानसभा क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के तहत एक भी मल्टी टास्क वर्कर की तैनाती नहीं है.
शिक्षा विभाग में द्रंग आगे
शिक्षा विभाग में मंडी मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 190 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर कार्यरत हैं. इसी जिले के सराज में 167 वर्कर तैनात हैं. चंबा जिला भी शिक्षा विभाग में वर्करों की भारी तैनाती वाला जिला है. चंबा सदर और भटियात दोनों क्षेत्रों में शिक्षा विभाग में क्रमशः 183 वर्कर तैनात हैं, जो एक बड़ी संख्या है. जिला सिरमौर में पच्छाद क्षेत्र में 202 वर्कर तैनात हैं. जिला शिमला में चौपाल 159 वर्कर हैं.
जल शक्ति विभाग का ब्यौरा
जल शक्ति विभाग में कुल 4,100 मल्टी पर्पज वर्कर कार्यरत हैं. जल शक्ति मंडल धर्मपुर में 166, देहरा में 163, मंडी 113, थुनाग 112 मल्टी पर्पज वर्कर हैं.
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