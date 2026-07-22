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देवप्रयाग सहकारी समिति में 19 लाख रुपए का गबन, पूर्व सचिव गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

पौड़ी: देवप्रयाग की बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड में करीब 19 लाख रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत समिति के पूर्व सचिव को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी पर अपने कार्यकाल के दौरान समिति की धनराशि में गंभीर वित्तीय अनियमितता और गबन करने का आरोप है. जो लंबे समय से फरार चल रहा था. जिसे पुलिस ने आधार पर श्रीनगर क्षेत्र से दबोच है. करीब 19 लाख रुपए का गबन का आरोप: पुलिस के मुताबिक, इस मामले का खुलासा 19 मार्च 2026 को हुआ था. जब विकासखंड कोट के सहायक विकास अधिकारी ने थाना देवप्रयाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड देवप्रयाग के तत्कालीन सचिव शैलेंद्र गैरोला ने अपने कार्यकाल के दौरान समिति की धनराशि का दुरुपयोग करते हुए करीब 19 लाख रुपए का गबन किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पौड़ी एसएसपी सर्वेश पंवार ने टीम का गठन कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए. ऐसे में शिकायत के आधार पर थाना देवप्रयाग में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (लोक सेवक या बैंक/संस्था के कर्मचारी द्वारा आपराधिक न्यासभंग) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच शुरू की और दस्तावेजों के साथ अन्य सबूत जुटाए.