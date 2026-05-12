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दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, मंदिरों में चोरी करने वाला कुख्‍यात आरोपी ‘मामा’ गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है. कई राज्यों में मंदिरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले कुख्यात आरोपी मोहित शर्मा उर्फ ‘मामा’ को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्‍ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसे उस समय दबोचा जब वह दिल्ली में अपने साथी से मिलने आया था. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पंजाब समेत कई राज्यों में मंदिरों से कीमती सामान चोरी करने के मामलों में वांछित था.

आरोपी पंजाब के खन्ना जिले में दर्ज मंदिर चोरी के एक मामले में घोषित भगोड़ा था. पुलिस के मुताबिक आरोपी पंजाब, केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में मंदिरों से चांदी की मूर्तियां, दानपात्र और कीमती धार्मिक सामान चोरी करने की वारदातों में शामिल रहा है. डीसीपी हर्ष इंदौरा ने बताया की क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज-2 टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी दिल्ली में अपने एक साथी से मिलने आने वाला है. इसके बाद इंस्पेक्टर गौतम मलिक की टीम ने पटियाला हाउस कोर्ट के पास जाल बिछाया. पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया. पूछताछ में उसकी पहचान अलीगढ़ निवासी 44 वर्षीय मोहित शर्मा उर्फ मामा के रूप में हुई. जांच में पुष्टि हुई कि पंजाब की अदालत ने उसे मंदिर चोरी के मामले में घोषित अपराधी घोषित कर रखा था.

ऐसे करता था चोरी