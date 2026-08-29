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दिल्ली पुलिस के कई टीमों ने मिलकर ब्लाइंड मर्डर केस सुलझाया,बाप ने ही की साथी के साथ मिलकर बेटे की हत्या

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना इलाके में कुछ दिनों पहले पुलिस को डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी जिसे एक ब्लाइंड मर्डर बताया जा रहा था.जिसकी गुत्थी सुलझाते पुलिस ने खुलासा किया जिसका सच चौंकाने वाला था. मामले में एक बाप ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने 38 वर्षीय बेटे की हत्या कर शव कंटेनर में छोड़ फरार हो गया था.दक्षिण-पूर्वी ज़िला पुलिस ने 38 वर्षीय गुल हसन की बेरहमी से हत्या के मामले में तालुकदार अंसारी (64 वर्ष) और मो. वसीम उर्फ ​​अकरम (49 वर्ष) को गिरफ़्तार कर इस सनसनीखेज मर्डर केस को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है. गुल हसन, आरोपी तालुकदार अंसारी का बेटा था.

पुलिस ने दी मामले पर विस्तृत जानकारी : इस पुरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि 23 अगस्त को शाम लगभग 7:13 बजे, कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कच्ची कॉलोनी, गली नंबर 1 के पास और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से लगभग 500 मीटर पूर्व में NTPC की दीवार से सटे एक सुनसान कंटेनर (जिसे स्थानीय लोग "बबलू का कंटेनर" कहते हैं) के अंदर एक अज्ञात पुरुष का शव मिलने की सूचना मिली थी.

मृतक की पहचान के बाद पुलिस जांच में आयी तेजी: सूचना मिलने पर, कालिंदी कुंज के SHO पुलिस स्टाफ़ के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया. यहां एकांत में पड़े कंटेनर के अंदर एक पुरुष का शव पड़ा मिला. मृतक के सिर पर चोट के निशान थे और शव के पास कंक्रीट का एक पत्थर मिला जिस पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे. शुरुआती जांच में, सिर के बायीं ओर कनपटी के पास चोट का निशान देखा गया, जो पहली नज़र में पास पड़े कंक्रीट के पत्थर से लगी चोट लग रही थी. उस समय मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी.

कई टीमों का गठन कर पुलिस ने शुरू की जांच: इसके बाद, हत्या का मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए, तुरंत चार समर्पित टीमें बनाई गईं और मृतक की पहचान करने तथा अपराधी को गिरफ़्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया.चूंकि मृतक की पहचान और उसकी मौत की वजह शुरू में पता नहीं थी, इसलिए यह केस जांच के लिहाज़ से एक बड़ी चुनौती थी. केस को सुलझाने के लिए कई आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया और एक व्यापक जांच शुरू की गई,

जांच में इन बातों पर ध्यान दिया गया

इलाके और आस-पास की जगहों के CCTV फुटेज की बारीकी से जांच और विश्लेषण.

मृतक की गतिविधियों का कैमरा-दर-कैमरा रूट (आवाजाही का रास्ता) पता लगाना.

तकनीकी निगरानी और मिली खुफिया जानकारी का विश्लेषण

जांच के दौरान शक के दायरे में आए लोगों की पुष्टि और उनसे पूछताछ.

फील्ड-लेवल पर लगातार पुष्टि और पुलिस टीमों के बीच तालमेल