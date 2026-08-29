दिल्ली पुलिस के कई टीमों ने मिलकर ब्लाइंड मर्डर केस सुलझाया,बाप ने ही की साथी के साथ मिलकर बेटे की हत्या
साउथ ईस्ट दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना इलाके में दर्ज अंधे हत्या की गुत्थी को पुलिस की संयुक्त टीम ने सुलझाया,दोनों आरोपी गिरफ्तार,पूछताछ जारी
Published : August 29, 2026 at 11:16 AM IST
नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना इलाके में कुछ दिनों पहले पुलिस को डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी जिसे एक ब्लाइंड मर्डर बताया जा रहा था.जिसकी गुत्थी सुलझाते पुलिस ने खुलासा किया जिसका सच चौंकाने वाला था. मामले में एक बाप ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने 38 वर्षीय बेटे की हत्या कर शव कंटेनर में छोड़ फरार हो गया था.दक्षिण-पूर्वी ज़िला पुलिस ने 38 वर्षीय गुल हसन की बेरहमी से हत्या के मामले में तालुकदार अंसारी (64 वर्ष) और मो. वसीम उर्फ अकरम (49 वर्ष) को गिरफ़्तार कर इस सनसनीखेज मर्डर केस को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है. गुल हसन, आरोपी तालुकदार अंसारी का बेटा था.
पुलिस ने दी मामले पर विस्तृत जानकारी : इस पुरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि 23 अगस्त को शाम लगभग 7:13 बजे, कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कच्ची कॉलोनी, गली नंबर 1 के पास और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से लगभग 500 मीटर पूर्व में NTPC की दीवार से सटे एक सुनसान कंटेनर (जिसे स्थानीय लोग "बबलू का कंटेनर" कहते हैं) के अंदर एक अज्ञात पुरुष का शव मिलने की सूचना मिली थी.
मृतक की पहचान के बाद पुलिस जांच में आयी तेजी: सूचना मिलने पर, कालिंदी कुंज के SHO पुलिस स्टाफ़ के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया. यहां एकांत में पड़े कंटेनर के अंदर एक पुरुष का शव पड़ा मिला. मृतक के सिर पर चोट के निशान थे और शव के पास कंक्रीट का एक पत्थर मिला जिस पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे. शुरुआती जांच में, सिर के बायीं ओर कनपटी के पास चोट का निशान देखा गया, जो पहली नज़र में पास पड़े कंक्रीट के पत्थर से लगी चोट लग रही थी. उस समय मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी.
कई टीमों का गठन कर पुलिस ने शुरू की जांच: इसके बाद, हत्या का मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए, तुरंत चार समर्पित टीमें बनाई गईं और मृतक की पहचान करने तथा अपराधी को गिरफ़्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया.चूंकि मृतक की पहचान और उसकी मौत की वजह शुरू में पता नहीं थी, इसलिए यह केस जांच के लिहाज़ से एक बड़ी चुनौती थी. केस को सुलझाने के लिए कई आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया और एक व्यापक जांच शुरू की गई,
जांच में इन बातों पर ध्यान दिया गया
इलाके और आस-पास की जगहों के CCTV फुटेज की बारीकी से जांच और विश्लेषण.
मृतक की गतिविधियों का कैमरा-दर-कैमरा रूट (आवाजाही का रास्ता) पता लगाना.
तकनीकी निगरानी और मिली खुफिया जानकारी का विश्लेषण
जांच के दौरान शक के दायरे में आए लोगों की पुष्टि और उनसे पूछताछ.
फील्ड-लेवल पर लगातार पुष्टि और पुलिस टीमों के बीच तालमेल
गोविंदपुरी की एक सिलाई फैक्ट्री से दोनों आरोपी गिरफ्तार
कई दिनों तक CCTV फुटेज की लगातार जांच के बाद, एक अहम सुराग मिला.कई कैमरों के ज़रिए मृतक की गतिविधियों का पता लगाया गया, जिसमें वह दो अन्य लोगों के साथ दिखाई दिया. कैमरा-दर-कैमरा रूट से पता चला कि मृतक उन दो संदिग्धों के साथ अपराध वाली जगह की ओर गया था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा. इसके बाद संदिग्धों का पता गोविंदपुरी की एक सिलाई फैक्ट्री में चला, जिसके बाद तालुकदार अंसारी और मो. वसीम उर्फ़ अकरम को पकड़ा गया.
आरोपियों की भूमिका
पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि मृतक गुल हसन, जो आरोपी तालुकदार अंसारी का बेटा था, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं (सिज़ोफ्रेनिया) से जूझ रहा था.अब तक की जांच के अनुसार, आरोपियों ने गुल हसन को डॉक्टर के पास ले जाने का झांसा देकर एक सुनसान कंटेनर तक बुलाया. उस सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद, मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम ने कथित तौर पर उस पर पत्थर से वार किया, जिसके बाद तालुकदार अंसारी ने भी उस पर हमला किया.इसके बाद, कथित तौर पर कपड़े के टुकड़ों से बनी रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई. बाद में शव को उसी सुनसान कंटेनर के अंदर छोड़ दिया गया.
आरोपियों की निशानदेही पर निम्नलिखित चीजें बरामद की गई हैं:
1. कंक्रीट का पत्थर, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हत्या के लिए किया गया था
2. खून से सने कपड़े, जो कथित तौर पर अपराध के समय पहने गए थे
3. सूती रस्सी/धागा, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर गला घोंटने के लिए किया गया था
फोरेंसिक और तकनीकी सबूतों के जरिए जांच
हत्या के पीछे की पूरी वजह का पता लगाने, फोरेंसिक और तकनीकी सबूतों के जरिए घटनाक्रम की पुष्टि करने, अंतिम मेडिकल राय लेने और अन्य संबंधित सबूत इकट्ठा करने के लिए आगे की जांच जारी है. इस ब्लाइंड हत्याकांड (बिना सुराग वाले मामले) का सफल खुलासा कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन, स्पेशल स्टाफ, नारकोटिक्स और AATS टीमों के आपसी सहयोग का नतीजा है, इसमें बारीकी से CCTV विश्लेषण, तकनीकी निगरानी, फील्ड इंटेलिजेंस और लगातार जांच का इस्तेमाल किया गया.
ये भी पढ़ें :
नशेड़ी बेटे ने चाकू से गोदकर की माता-पिता की हत्या, फिर शवों का वीडियो बनाकर रिश्तेदार को भेजा
दिल्ली का लाल बाग हत्याकांड: पहले चाकू से गोदा, फिर मारी गोली, 550 किमी पीछा कर उत्तराखंड से दो आरोपी गिरफ्तार