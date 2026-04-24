अब छात्र अपनी रुचि से चुन सकेंगे कई विषय, PPU में मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स की तैयारी तेज
बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आप मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स कर सकते हैं. पढ़ें खबर
Published : April 24, 2026 at 2:55 PM IST
पटना : पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा व्यवस्था के तहत मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स की तैयारी तेज कर दी गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को एक ही संकाय तक सीमित नहीं रखते हुए विभिन्न विषयों को पढ़ने का अवसर देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद कला और विज्ञान संकाय के छात्र अपनी रुचि और जरूरत के अनुसार अन्य विषयों का भी चयन कर सकेंगे.
क्या है उद्देश्य? : विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक पढ़ाई के दायरे से बाहर निकालकर उन्हें बहुआयामी शिक्षा उपलब्ध कराना है. इसके तहत विद्यार्थी अपने मेजर और माइनर विषयों से अलग भी एक या अधिक विषय चुन सकेंगे. इससे छात्रों को अलग-अलग क्षेत्रों की जानकारी मिलेगी और उनकी शैक्षणिक क्षमता के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
30 विद्यार्थी का होना अनिवार्य : कॉलेजों में मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स और चॉइस बेस्ड विषयों की पढ़ाई छात्रों की संख्या के आधार पर शुरू की जाएगी. किसी कॉलेज में यदि किसी विषय को पढ़ने के लिए कम से कम 30 विद्यार्थी तैयार होते हैं, तभी वहां उस विषय की अलग से पढ़ाई शुरू कराई जाएगी. इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से अलग से गेस्ट फैकल्टी की भी नियुक्ति की जाएगी, ताकि पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित न हो.
बाहरी विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी : जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय बंगाल के कॉलेजों से भी शिक्षकों को टैग कर विद्यार्थियों को पढ़ाने की योजना बना रहा है. विशेष रूप से ऐसे विषय, जिनकी पढ़ाई अभी अधिकांश कॉलेजों में उपलब्ध नहीं है, उनके लिए बाहरी विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी. इससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक संसाधन और विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन मिल सकेगा.
'नए सत्र से होगी शुरुआत' : पीपीयू के रजिस्ट्रार प्रो. एके रिजवी ने बताया कि कॉलेजों में मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स के तहत विषय चयन करने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकांश कॉलेजों में फिलहाल कला और विज्ञान संकाय की पढ़ाई हो रही है, लेकिन अब नए सत्र से अन्य चॉइस विषयों की पढ़ाई भी शुरू कर दी जाएगी.
''हर सेमेस्टर में छात्र एएमडीसी के तहत एक या उससे अधिक विषयों का चयन कर सकेंगे. ये विषय उनके मुख्य विषयों से अलग भी हो सकते हैं. यह पूरी व्यवस्था लचीली होगी, जिससे विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार क्रॉस-डिसिप्लिनरी लर्निंग का अवसर मिलेगा और नई शिक्षा नीति के उद्देश्य को मजबूती मिलेगी.''- प्रो. एके रिजवी, रजिस्ट्रार, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय
यूजी कोर्स में बीए, बीएससी और बीकॉम के छात्र भारत की झलकियां, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू, खेल विज्ञान, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परिचय, ई-कॉमर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस और इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसे विषयों का भी चयन कर सकेंगे. इससे विद्यार्थियों को केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक और समग्र ज्ञान भी प्राप्त होगा. यह व्यवस्था छात्रों को भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक तैयार करेगी. एक ही विषय तक सीमित रहने के बजाय बहुविषयक पढ़ाई से छात्रों की सोच व्यापक होगी और वे अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.
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