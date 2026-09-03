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दिल्ली में सड़कों की बार-बार खुदाई से मिलेगी मुक्ति, चांदनी चौक से शुरू होगा मल्टी-यूटिलिटी डक्ट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट

नई दिल्ली: दिल्ली को आधुनिक, सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. अब दिल्ली की सड़कों को बार-बार खोदने और जनता को होने वाली असुविधा से स्थायी रूप से निजात दिलाने के लिए मल्टी-यूटिलिटी डक्ट सिस्टम लागू किया जा रहा है. इसके तहत बिजली, पानी, गैस और फायर-हाइड्रेंट नेटवर्क जैसी सभी आवश्यक सेवाओं के लिए साझा भूमिगत (अंडरग्राउंड) कॉरिडोर बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

चांदनी चौक से होगी शुरुआत, दो रास्तों का चयन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऐतिहासिक चांदनी चौक क्षेत्र से की जाएगी. इसके लिए दो प्रमुख हिस्सों को चुना गया है. एस्प्लेनेड रोड का 310 मीटर लंबा हिस्सा और मोर सराय रोड का 560 मीटर लंबा हिस्सा. इन दोनों पायलट कॉरिडोर के अनुभवों और परिणामों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद इस व्यवस्था का विस्तार पूरी दिल्ली में किया जाएगा.

बार-बार खुदाई से मिलेगी राहत, सुधरेगा ट्रैफिक

दैनिक जीवन में आम नागरिकों और वाहन चालकों के लिए सड़कों की बार-बार खुदाई एक बड़ी सिरदर्द बनी रहती है. अलग-अलग एजेंसियों (जैसे जल बोर्ड, डिस्कॉम आदि) द्वारा अलग-अलग समय पर सड़कें खोदने से न सिर्फ यातायात बाधित होता है, बल्कि सड़कों की संरचनात्मक मजबूती भी कमजोर होती है.