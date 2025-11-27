ETV Bharat / state

'₹5500 में न घर चल रहा, न बच्चों की हो पा रही पढ़ाई', मल्टी टास्क वर्कर्स का फूटा गुस्सा, कर्मचारियों से मिले आरएस बाली

कांगड़ा: धर्मशाला में अपनी मांगों को लेकर मल्टी टास्क वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. मल्टी टास्क वर्कर्स का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन नियमितीकरण, वेतन सुरक्षा और सम्मान को लेकर उनकी मांगें अब भी अधूरी हैं. ₹5500 की मासिक मजदूरी में घर चलाना असंभव होने पर आज सभी कर्मचारी जोराबर स्टेडियम में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जुटे हैं. इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे मल्टी टास्क वर्कर्स आज जोराबर स्टेडियम में जमा हुए. कर्मचारियों ने वर्षों से चली आ रही अनदेखी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की. कर्मचारियों का कहना है, '5500 रुपये में न घर चल रहा है, न बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है और न किसी प्रकार की सुरक्षा मिल रही है. उन्हें आश्वासन तो हर सरकार ने दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी कोई बदलाव दिखाई नहीं देता'.

इस दौरान नगरोटा बगवां के विधायक और एचपीटीसी उपाध्यक्ष आरएस बाली स्टेडियम पहुंचे और कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने मल्टी टास्क वर्कर्स को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री तक पहुंचाया जाएगा और जोखिम भरे काम को देखते हुए बीमा नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है. पॉलिसी भी बनाई जा रही है.