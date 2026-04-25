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कानपुर में बनेगा मल्टी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल; मैकरॉबर्टगंज अस्पताल की जमीन पर होगा निर्माण, ये है योजना

कानपुर: शहर के ऐसे लोग जिन्हें गंभीर सर्जरी या इलाज से संबंधित अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए दिल्ली, मुबंई के लिए दौड़भाग करनी पड़ती है, उनके लिए कानपुर विकास प्राधिकरण व जिला प्रशासन की ओर से राहतभरी खबर सामने आई है. केडीए की ओर से शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में 35 हजार वर्गमीटर पर स्थापित सालों पुराने मैकराबर्टगंज अस्पताल परिसर में अब कानपुर का पहला मल्टी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल बनेगा. इसके लिए शासन ने जहां अपनी मंजूरी दे दी है, वहीं, कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से हाल ही में हुई बोर्ड की 145वीं बैठक में भी सभी सदस्यों ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है.

कानपुर में बनेगा मल्टी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल. (Video Credit; ETV Bharat)

लैंड यूज बदलने के लिए भेजा प्रस्ताव: इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर कानपुर मंडल विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि मैकराबर्टगंज अस्पताल परिसर की कुल जगह 35 हजार वर्गमीटर है. कानपुर की आबादी को देखते हुए यहां एक मल्टी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की जरूरत थी, जहां ये अस्पताल बनेगा, वहां आसपास की करीब 10 लाख की आबादी को राहत मिलेगी. केडीए द्वारा इस परिसर की भूमि को नीलाम किया जाएगा. मौजूदा समय में इसका लैंड यूज आवासीय है. जिसे पब्लिक यूटिलिटी व पब्लिक हेल्थ में बदलने के लिए केडीए की ओर से शासन में प्रस्ताव भेजा जा रहा है. वहीं, इस पूरी कवायद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी फ्लोट कराएंगे. साथ ही लोगों से सुझाव मांगेंगे.