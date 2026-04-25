कानपुर में बनेगा मल्टी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल; मैकरॉबर्टगंज अस्पताल की जमीन पर होगा निर्माण, ये है योजना
कमिश्नर कानपुर मंडल बोले-स्वरुप नगर में 190 करोड़ रुपये से बनेगा महिला बाजार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 7:51 PM IST
कानपुर: शहर के ऐसे लोग जिन्हें गंभीर सर्जरी या इलाज से संबंधित अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए दिल्ली, मुबंई के लिए दौड़भाग करनी पड़ती है, उनके लिए कानपुर विकास प्राधिकरण व जिला प्रशासन की ओर से राहतभरी खबर सामने आई है. केडीए की ओर से शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में 35 हजार वर्गमीटर पर स्थापित सालों पुराने मैकराबर्टगंज अस्पताल परिसर में अब कानपुर का पहला मल्टी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल बनेगा. इसके लिए शासन ने जहां अपनी मंजूरी दे दी है, वहीं, कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से हाल ही में हुई बोर्ड की 145वीं बैठक में भी सभी सदस्यों ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है.
लैंड यूज बदलने के लिए भेजा प्रस्ताव: इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर कानपुर मंडल विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि मैकराबर्टगंज अस्पताल परिसर की कुल जगह 35 हजार वर्गमीटर है. कानपुर की आबादी को देखते हुए यहां एक मल्टी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की जरूरत थी, जहां ये अस्पताल बनेगा, वहां आसपास की करीब 10 लाख की आबादी को राहत मिलेगी. केडीए द्वारा इस परिसर की भूमि को नीलाम किया जाएगा. मौजूदा समय में इसका लैंड यूज आवासीय है. जिसे पब्लिक यूटिलिटी व पब्लिक हेल्थ में बदलने के लिए केडीए की ओर से शासन में प्रस्ताव भेजा जा रहा है. वहीं, इस पूरी कवायद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी फ्लोट कराएंगे. साथ ही लोगों से सुझाव मांगेंगे.
ऐतिहासिक स्थान रहा मैकराबर्टगंज अस्पताल: कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि, अंग्रेजों के दौर से ही कानपुर में मैकराबर्टगंज अस्पताल परिसर एक ऐतिहासिक स्थान रहा है. यहां पर सालों पहले जहां अस्पताल का संचालन होता था, वहीं मौजूदा समय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राथमिक सुविधा केंद्र संचालित हो रहा है. हालांकि, अब मल्टी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल बनने से लोगों को बहुत अधिक राहत मिलेगी.
स्वरुप नगर में 190 करोड़ रुपये से बनेगा महिला बाजार: कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि, कानपुर में मल्टी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल बनाने के साथ ही कानपुर में पहली बार स्वरूप नगर में 190 करोड़ रुपये से पहला महिला बाजार बनाया जाएगा. इसके लिए सरकार की अर्बन चैलेंज फंड स्कीम से हम कवायद करेंगे. जिसमें 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार से, 25 प्रतिशत केंद्र से और बाकी 50 प्रतिशत राशि नगर निगम अपने स्रोतों से इकट्ठा करेगा. इसके लिए नगर निगम व केडीए में करार भी हो चुका है. केडीए की जमीन पर नगर निगम द्वारा बाजार तैयार कराया जाएगा.
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