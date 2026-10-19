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रांची सहित कई जिलों में बनेंगे एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक ही छत के नीचे मिलेंगी किसानों को सभी सुविधाएं

झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद इन दिनों राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ कृषि आधारित व्यवसाय को बढ़ावा देने में जुटी हुई है. इसके तहत रांची सहित राज्य के सभी जिलों में विपणन पर्षद और बाजार समिति की खाली पड़ी जमीन पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का निर्णय लिया गया है.

झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद के अध्यक्ष रवींद्र सिंह के अनुसार इस संबंध में निदेशक मंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद सभी जिलों के बाजार समिति सचिवों को जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन स्थानों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया जा सके. अभी तक रांची में डोरंडा, धनबाद में रणधीर वर्मा चौक और कोडरमा में जगह निर्धारित किया गया है. इन स्थानों के जमीन पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग तैयार की जाएगी, जिससे वहां कृषि आधारित व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके.