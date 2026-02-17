ETV Bharat / state

रामनगर को जाम से मिलेगी राहत, जल्द तैयार होगी 343 वाहनों की मल्टीस्टोरी पार्किंग

नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल ने मल्टी स्टोरी पार्किंग को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा जल्द इसकी ईएफसी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

RAMNAGAR MULTISTOREY PARKING
रामनगर मल्टीस्टोरी पार्किंग (ETV Bharat)
रामनगर: कॉर्बेट नगरी व पर्यटन नगरी रामनगर शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल तेज कर दी है. रामनगर पुरानी तहसील के पास जिला विकास प्राधिकरण के तहत प्रस्तावित इस पार्किंग को लेकर जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि परियोजना शासन के संज्ञान में है. जल्द ही इसकी ईएफसी (एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी) की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

जिलाधिकारी ने बताया प्रस्तावित मल्टी स्टोरी पार्किंग में करीब 343 वाहनों के खड़े होने की क्षमता होगी. जिससे शहर में लंबे समय से चली आ रही पार्किंग समस्या और जाम की स्थिति से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कॉर्बेट सफारी, वीकेंड पर्यटन और विभिन्न सीजन में रामनगर में पर्यटकों की भारी आमद रहती है. जिसके कारण शहर की यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. ऐसे में यह पार्किंग परियोजना शहर के लिए बेहद अहम साबित होगी.

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने शहर के रिसॉर्ट संचालकों से स्वच्छता बनाए रखने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा रोड साइड पार्किंग को व्यवस्थित करने, खेल मैदान और मिनी स्टेडियम के विकास, पार्कों के सुंदरीकरण और शहर के समग्र यातायात सुधार को लेकर भी जल्द ठोस और ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़कों की व्हाइट लाइनिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अन्य सुधारात्मक कार्य तेजी से किए जाएंगे. प्रशासन का लक्ष्य रामनगर को पर्यटन के अनुरूप सुव्यवस्थित, स्वच्छ और सुगम यातायात वाला शहर बनाना है. जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

