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हिमाचल के इस शहर में ₹7.75 करोड़ की लागत से बनने जा रही बहुमंजिला पार्किंग, 350 वाहन पार्क करने की क्षमता

भविष्य में बजट उपलब्ध होने पर इस बहुमंजिला पार्किंग को छह मंजिला तक विस्तारित करने की योजना है.

Multi storey parking
7.75 करोड़ की लागत से बनने जा रही बहुमंजिला पार्किंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
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चंबा: हिमाचल के चंबा शहर की वर्षों पुरानी पार्किंग की समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. शहर के पुराने बस अड्डे पर बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण होने जा रहा है. 7.75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बहुमंजिला पार्किंग का भूमि पूजन स्थानीय विधायक नीरज नैय्यर ने किया. यह परियोजना हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन एवं बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के तहत तैयार की जाएगी.

करोड़ों की लागत से बनेगी बहुमंजिला पार्किंग

परियोजना के प्रथम चरण में तीन से चार मंजिला पार्किंग का निर्माण होगा, जिसमें लगभग 300 से 350 वाहनों के पार्क करने की सुविधा उपलब्ध होगी. भविष्य में बजट उपलब्ध होने पर इसे छह मंजिला तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे लगभग 350 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था हो सकेगी. चंबा शहर लंबे समय से पार्किंग की समस्या से जूझ रहा है. पर्याप्त पार्किंग सुविधा न होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों और व्यापारियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार सड़क किनारे वाहन खड़े करने पर चालान तक कट जाते हैं. ऐसे में इस परियोजना के शुरू होने से चंबा सिटी की यातायात व्यवस्था में सुधार आने के साथ-साथ लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

Multi storey parking
7.75 करोड़ की लागत से बनने जा रही बहुमंजिला पार्किंग (ETV Bharat)

पार्किंग भविष्य में 6 मंजिला करने की योजना

इस अवसर पर विधायक नीरज नैय्यर ने कहा कि, "चंबा की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक वाहन पार्किंग की समस्या थी, जिसका समाधान अब शुरू हो गया है. फिलहाल तीन चार मंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जबकि भविष्य में वित्तीय स्वीकृति मिलने पर इसे छ: मंजिला तक बढ़ाया जाएगा. सरकार शहर में एक अन्य स्थान पर भी पार्किंग विकसित करने की योजना पर कार्य कर रही है. संबंधित विभाग से भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां भी पार्किंग निर्माण शुरू किया जाएगा."

'यातायात संबंधी समस्या का होगा समाधान'

विधायक नीरज नैय्यर ने कहा कि, हमारा लक्ष्य आने वाले वर्षों में चंबा शहर के आसपास लगभग 1500 वाहनों की पार्किंग क्षमता विकसित करना है, जिससे शहर की पार्किंग और यातायात संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके. इस दौरान उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार चंबा के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है.

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MULTI STOREY PARKING IN CHAMBA CITY

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