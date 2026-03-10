ETV Bharat / state

गोरखपुर में विरासत गलियारा के प्रभावितों को योगी सरकार का गिफ्ट, 37 करोड़ से बनेगा बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स

शहर के पुराने बाजार को जाम की समस्या से मिलेगी निजात, डीपीआर को मंजूरी दी गई.

गोरखपुर में बनेगा बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स
गोरखपुर में बनेगा बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 1:07 PM IST

गोरखपुर: शहर के पुराने बाजार में जाम की समस्या के समाधान के लिए विरासत गलियारा योजना के तहत सड़कें चौड़ी की जा रही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि इस योजना के कारण जिन दुकानदारों की दुकानें हटेंगी, उन्हें नई दुकानें दी जाएंगी, जिसके लिए 37 करोड़ की लागत से एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा और कुछ दुकानदारों को दुकानें आवंटित की जाएगी. इसके लिए डीपीआर को मंजूरी दे दी है.

कई दुकानें प्रभावित: बता दें कि गोरखपुर में धर्मशाला बाजार से लेकर पांडेयहाता तक विरासत गलियारा के नाम से सड़क का चौड़ीकरण कराया जा रहा है. यह शहर का काफी पुराना व्यापारिक क्षेत्र है. यहां सड़क चौड़ीकरण की परियोजना शुरू होने के बाद कई दुकानें प्रभावित हुआ था. हालांकि, सभी ने सरकार की पहल का स्वागत करते हुए सड़क चौड़ीकरण में सरकार का सहयोग किया हैं. सीएम योगी ने पहले से स्पष्ट कर कर दिया था कि विकास प्रक्रिया में किसी को उजड़ने नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें व्यवस्थित पुनर्वास का अवसर दिया जाएगा.



कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण: सीएम मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार, विरासत गलियारा के प्रभावित दुकानदारों के समायोजन के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम को निर्देशित किया था. इस क्रम में घंटाघर स्थित बंधु सिंह पार्क में मल्टीलेवल पार्किंग के साथ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है. 27.26 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में करीब 90 प्रतिशत कार्य हो चुके हैं. इस माह के अंत तक यह पूर्ण हो जाने की उम्मीद है. मल्टीलेवल पार्किंग सह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 42 दुकानें होंगी.



कॉम्प्लेक्स में कुल चार फ्लोर होंगे: इसके अलावा अब सीएम योगी के ही निर्देश पर नगर निगम विरासत गलियारा निर्माण से प्रभावित दुकानदारों के लिए नार्मल परिसर में एक अन्य कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाने जा रहा है. 36.47 करोड़ रुपये की इस नई परियोजना में बेसमेंट पार्किंग भी होगी. इसे राज्य स्तरीय तकनीकी कमेटी से स्वीकृति मिल गई है. इस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कुल चार फ्लोर के जरिये अलग-अलग आकार की 64 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा.

