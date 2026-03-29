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रांची सदर अस्पताल का आपातकालीन विभाग अब और चौकस, तैनात होंगे मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर

रांची: राजधानी रांची का सदर अस्पताल अब मरीजों के लिए और अधिक बेहतर व त्वरित आपातकालीन सेवाएं देने जा रहा है. देश के सर्वोच्च 10 सदर अस्पतालों में शामिल इस अस्पताल की इमरजेंसी सेवा अब कल यानी 30 मार्च 2026 से मल्टी-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम के साथ शुरू हो जाएगी.

इमरजेंसी को मिलेगी रिम्स जैसी मजबूती

अब तक सिर्फ मेडिसिन (फिजिशियन) के भरोसे चल रही सदर अस्पताल की इमरजेंसी सेवा अब राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के तर्ज पर संचालित होगी. अस्पताल प्रबंधन ने विशेषज्ञ चिकित्सकों का रोस्टर तैयार कर लिया है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि 30 मार्च 2026 से अस्पताल में 365 दिन और 24 घंटे एडवांस्ड इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहेगी. इसमें मेडिसिन के अलावा ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया और न्यूरोसर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहेंगे.

सदर अस्पताल उपाधीक्षक का बयान (ETV Bharat)

अब रेफरल और ऑन-कॉल की जरूरत नहीं

डॉ. विमलेश कुमार सिंह ने कहा, “सड़क दुर्घटना, ब्रेन स्ट्रोक, फ्रैक्चर और अन्य गंभीर आपात स्थितियों में आने वाले मरीजों को अब इमरजेंसी में ही तुरंत विशेषज्ञ इलाज मिल सकेगा. पहले अवकाश के दिनों या रात के समय केवल फिजिशियन उपलब्ध रहते थे, जिससे या तो मरीजों को रिम्स रेफर करना पड़ता था या फिर ऑन-कॉल डॉक्टर बुलाने में काफी समय लग जाता था.”