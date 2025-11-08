ETV Bharat / state

झारखंड में मल्टी पर्पस स्टाफ सेवा नियमावली लागू, कर्मचारी महासंघ ने की सराहना

झारखंड में बहुद्देशीय सहायक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.

MPS Rules Notified In Jharkhand
झारखंड मंत्रालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 8:49 PM IST

रांचीः कैबिनेट से पास होने के बाद झारखंड सरकार ने राज्य में बहुप्रतीक्षित झारखंड राज्य बहुद्देशीय सहायक (मल्टी पर्पस स्टाफ) सेवा नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दिया है. इस नियमावली के लागू होने के साथ विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से लंबित बहुउद्देशीय सहायक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए ईटीवी भारत के प्रति भी आभार जताया है. जिसकी खबर के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है.

गौरतलब है कि ईटीवी भारत ने राज्य में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के नियुक्ति और प्रोन्नति को लेकर नियमावली नहीं होने से आ रही बाधा से संबंधित खबर प्रकाशित की थी. महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने कहा कि इस नियमावली के बन जाने से राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत कर्मियों की भर्ती सेवा शर्ते, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया निर्धारित हो गई है.

बयान देते झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मल्टी पर्पस स्टाफ नियमावली में क्या है खास

मल्टी पर्पस स्टाफ नियमावली के अनुसार बहुउद्देशीय सहायकों को कार्यालय में विभिन्न सामान्य प्रशासनिक कार्यों जैसे फाइल मूवमेंट, अभिलेख रख-रखाव, बैठकों में सहयोग, दस्तावेजों की स्कैनिंग, कंप्यूटर आधारित सहायक कार्य और कार्यालय परिसर की स्वच्छता जैसे कार्य करने होंगे.अब तक राज्य सरकार के विभागों में कर्मियों की स्पष्ट भूमिका तय नहीं होने से कार्य निष्पादन में कठिनाई होती थी. नई व्यवस्था से न केवल कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा मिलेगी, बल्कि विभागों के बीच समन्वय भी मजबूत होगा.

गौरतलब है कि राज्य गठन के बाद से ही चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति को लेकर कोई नियमावली नहीं होने से अलग-अलग तरीके से विभागों में नियुक्तियां होती थी. जिसमें कई तरह की खामियां आ रही थी. ऐसे में वैसे कर्मचारी जो लंबे समय से कार्यरत हैं उन्हें प्रोन्नति को लेकर उम्मीदें जरूर जग गई हैं.

