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हजारीबाग में बिरहोर जनजाति के लिए बहुद्देशीय शिविर का आयोजन, आवास-सड़क-पेयजल समेत कई समस्याएं आई सामने

हजारीबाग : झारखंड के हजारीबाग में विलुप्तप्राय जनजाति बिरहोर को संरक्षित करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है. इस कड़ी में शुक्रवार को हजारीबाग के डेमोटांड़ बिरहोर टांडा में बहुद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान बिरहोर जनजाति के लोगों ने शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया. खासकर आवास, पेयजल और सड़क से जुड़ी ज्यादा समस्या आई. अब प्रशासन इन समस्याओं का समाधान करने के लिए योजना तैयार कर रहा है.

इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार की कई योजनाओं का लाभ इन्हें पहले से दिया जा रहा है. हालांकि कई ऐसे बिरहोर जनजाति परिवार हैं जो अभी भी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं. अब प्रशासन की ओर से वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं के समाधान की पहल की गई है. प्रशासन का यह प्रयास काफी सराहनीय है.

मुखिया, उप प्रमुख, बिरहोर समुदाय की महिला व डीडीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं शिविर में पहुंचीं बिरहोर जनजाति की एक महिला ने बताया कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आवास का लाभ नहीं मिला है. कुछ आवास जो पहले बनाए गए थे, वह अब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. समाज के लोगों ने प्रशासन से आवास, पेयजल और बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है. दरअसल, कुछ दिन पूर्व बिरहोर समुदाय के लोगों ने उपायुक्त के समक्ष अपने निवास क्षेत्र में सड़क, पेयजल, राशन, बिजली, विद्यालय, आंगनबाड़ी, आधार कार्ड, स्वास्थ्य केंद्र व पेंशन सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं व आवश्यकताओं को रखा था.

उपायुक्त ने कहा था कि समाज के वंचित व कमजोर वर्गों तक पहुंचना, उनकी समस्याओं को समझना व उन्हें मूलभूत सुविधाओं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना जिला प्रशासन का लक्ष्य है. प्रशासन का प्रयास है कि ऐसे समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनके जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार लाया जाए.

हजारीबाग के डेमोटांड़ बिरहोर टांडा में बहुद्देशीय शिविर में मौजूद अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

इसको देखते हुए बिरहोर टांडा में शिविर का आयोजन किया गया है. इस दौरान डीडीसी रिया सिंह ने कहा की शिविर में आवास, पेयजल, बिजली, सड़क से जुड़ी समस्या सामने आई है. उन समस्याओं का समाधान का किया जाएगा.बिरहोर जनजाति को योजना का समुचित लाभ नहीं मिलना कहीं मिलना सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है. उन समस्याओं को दूर करने के लिए शिविर का आयोजन करना बेहतर प्रयास है.