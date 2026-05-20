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गोरखपुर में मल्टीलेवल पार्किंग; करोड़ों की लागत से हुई तैयार, मैनेजर बोले- "पार्किंग में आ रही हैं करीब 40 गाड़ी"

अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार कहते हैं कि मल्टीलेवल पार्किंग का टेंडर नियम और शर्तों के आधार पर ही दिया जाएगा.

गोरखपुर में मल्टीलेवल पार्किंग
गोरखपुर में मल्टीलेवल पार्किंग (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 9:24 PM IST

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गोरखपुर : करीब पांच साल पहले गोलघर बाजार में पहली चार मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण हुआ था. इसमें 300 से अधिक चार पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा है. लेकिन, चार मंजिल पर कोई वाहनों को खड़ा नहीं करता है. लोग ग्राउंड फ्लोर पर ही गाड़ी पार्क करना चाहते हैं.

इस समस्या को देखते हुए व्यापार मंडल ने दुकानों के सामने गाड़ी पार्किंग की सुविधा देने की मांग की थी. जिसके बाद नगर निगम ने सफेद पट्टी बनाई है. वहीं, गोलघर की पार्किंग में भी गाड़ियों के खड़े होने की संख्या और कम हो गई है.

गोरखपुर में मल्टीलेवल पार्किंग (Video credit: ETV Bharat)

पार्किंग के मैनेजर मुकेश कुमार ने बताया कि अधिकतम 50 गाड़ी प्रतिदिन खड़ी हो जाएं वह बड़ी बात है. जितने में टेंडर लिया गया है उतनी कमाई नहीं हो रही. नुकसान ज्यादा हो रहा है. वहीं दो पार्किंग ऐसी हैं जिसका उद्घाटन हुए दो से छह माह बीत गया है. नगर निगम टेंडर निकाल रहा है, लेकिन कोई ठेकेदार ही आगे नहीं आ रहा.

उन्होंने बताया कि इनमें दुकानें भी बनाई गई हैं. जिसकी कीमत महंगी है. नगर निगम ने कमाई के परपज से मल्टीलेवल पार्किंग में दुकान बना दीं, लेकिन यहां कोई गाड़ी पार्क कर दे वही बड़ी बात है. उन्होंने बताया कि इस समय 30 से 40 गाड़ी ही पार्किंग में आ रही हैं.

गोरखपुर में मल्टीलेवल पार्किंग
गोरखपुर में मल्टीलेवल पार्किंग (Photo credit: ETV Bharat)

अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार कहते हैं कि मल्टीलेवल पार्किंग का टेंडर नियम और शर्तों के आधार पर ही दिया जाएगा. उम्मीद है यह कार्य जल्दी हो जाना चाहिए. इसके हो जाने से सराफा मंडी और घंटाघर क्षेत्र में जाम की समस्या का समाधान होगा.

उन्होंने बताया कि इस मल्टीलेवल पार्किंग में भी दुकानों का निर्माण हुआ है. वह कहते हैं कि नगर निगम ने शर्त रखी है कि जो भी दुकानदार पगड़ी देकर दुकान किराये पर लेगा, उसका मालिकाना हक सिर्फ दस साल का होगा. प्रतिमाह किराया उसे अलग से देना होगा.

शहीद बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग
शहीद बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग (Photo credit: ETV Bharat)

व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन कुमार जायसवाल कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने मल्टीलेवल पार्किंग लोगों के सुविधा के लिए दिया है. उन्होंने कहा कि जब तक उचित रेट पार्किंग और दुकानों की नहीं होगी, मल्टीलेवल पार्किंग के खाली रहने की संभावना ज्यादा है.



शहीद बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग : इसका निर्माण करीब 27.26 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है. इसमें 50 चार पहिया वाहन और छत पर 200 दो पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा है. यह भी चार मंजिला है. काफी सकरे जगह में इसका निर्माण हुआ है.

मल्टीलेवल के प्रथम तल पर कुछ 43 दुकानें बनाई गई हैं. पार्किंग में शौचालय की भी सुविधा है. वहीं, एक अन्य मल्टीलेवल पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी 34.43 करोड़ रुपये की लागत से होगा. जिसमें 65 दुकान बनेंगी और 28 कारों की पार्किंग हो सकेगी.

गोरखपुर में मल्टीलेवल पार्किंग
गोरखपुर में मल्टीलेवल पार्किंग (Photo credit: ETV Bharat)


गोलघर मल्टीलेवल पार्किंग की खासियत : करीब 45 करोड़ रुपये की लागत से यह मल्टीलेवल पार्किंग बनकर तैयार हुई थी. जिसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था. इसमें भूतल, प्रथम और द्वितीय तल पर व्यावसायिक परिसर बनाया गया. तृतीय चतुर्थ और पंचम तल के साथ टेरिस पर भी पार्किंग की सुविधा दी गई.

नगर निगम के मुताबिक, इसमें 305 चार पहिया गाड़ियां और 300 से अधिक दो पहिया गाड़ियों की पार्किंग की जा सकती है. पार्किंग में लोगों के आवागमन के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है. पैदल चलने के लिए रैंप भी बनाया गया है. इसका संचालन गोरखपुर विकास प्राधिकरण के हाथ में है.

इसके अलावा शहर में बलदेव प्लाजा गोलघर, जीडीए टावर गोलघर, टाउन हॉल में पार्किंग स्थल बनाया गया है. यूनाइटेड सिनेमा, विजय चौक और एसबीआई बैंक परिसर जैसे स्मार्ट बाजार में भी पार्किंग की सुविधा है. फिर भी लोग सड़क पर वाहन खड़ा करते हैं और यातायात को बाधित करते हैं.

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