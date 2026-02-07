ETV Bharat / state

अस्सी घाट पर मल्टीलेवल पार्किंग का काम तेज; बनारसी स्वाद के लिए फूड प्लाजा बनेगा

वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शुक्रवार को अस्सी घाट और भदैनी क्षेत्र का निरीक्षण भी किया.

अस्सी घाट पर मल्टीलेवल पार्किंग का काम तेज.
अस्सी घाट पर मल्टीलेवल पार्किंग का काम तेज. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 7:24 AM IST

वाराणसी: नगर निगम ने अस्सी घाट पर मैकेनाइज मल्टीलेवल कार पार्किंग निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है. करीब 9.84 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस पार्किंग से घाट किनारे लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलेगी.

इतना ही नहीं काशी के अस्सी घाट पर सुबह का आनंद लेने आने वाले पर्यटकों को बनारसी खान-पान का लुत्फ उठाने के लिए 2.14 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक फूड प्लाजा का भी निर्माण होना है.

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शुक्रवार को अस्सी घाट और भदैनी क्षेत्र का निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना (सीएम-वीएनवाई) के तहत अस्सी घाट पर पर्यटकों की सुविधा के लिए बनने वाले मैकेनाइज्ड पार्किंग और फूड प्लाजा को लेकर उन्होंने कार्यस्थल की प्रगति जांच की. चार मंजिला बनने वाले मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल कार पार्किंग के निर्माण की जिम्मेदारी शासन ने कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (CNDS) को सौपी है.

नगर आयुक्त ने कहा कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए शहर के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण निगम की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि मैकेनाइज्ड पार्किंग के निर्माण का मुख्य उद्देश्य अस्सी घाट पर वाहनों के दबाव को कम करना और पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान करना है.

नगर आयुक्त ने भदैनी स्थित रॉ पंपिंग स्टेशन का भी निरीक्षण किया. पंपिंग स्टेशन परिसर का मुआयना करते हुए उन्होंने जलकल विभाग के अधिकारियों को पूरे परिसर के सौंदर्यीकरण का काम तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि शहर के जल प्रबंधन से जुड़े केंद्रों का स्वरूप भी स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए. इस दौरान मुख्य अभियंता सिविल, महाप्रबंधक जलकल और सीएनडीएस के अवर अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

