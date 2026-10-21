कानपुर में जाम से मिलेगी निजात; मल्टी लेवल कार पार्किंग बनकर तैयार, 334 कारें, 100 बाइकें हो सकेंगी पार्क
नोडल प्रभारी आरके तिवारी ने बताया कि 95 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 10:12 PM IST
कानपुर : शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी. कानपुर स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से मल्टी लेवल कार पार्किंग का जो निर्माण कार्य जारी था, वह अब बनकर तैयार हो गई है. यह पार्किंग 47.83 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही है. बुधवार को नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने अफसरों संग मौके का निरीक्षण किया.
नोडल प्रभारी आरके तिवारी ने बताया कि थर्ड पार्टी द्वारा निरीक्षण का काम पूरा कर लिया गया है. अब छोटे-छोटे कुछ काम बाकी हैं, 95 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है. नगर आयुक्त ने बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं.
राहगीरों का कहना है कि यहां वर्षों से जाम की समस्या बन जाती है. हालांकि, अब बहुत जल्द सिविल लाइंस क्षेत्र समेत शहर के अन्य क्षेत्रों से आने वाले हजारों लोगों को इस जाम के झाम से निजात मिलने वाली है.
एक साथ खड़ी हो सकेंगी 334 कारें, 100 बाइकें : नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि मल्टी लेवल कार पार्किंग में एक साथ 334 कारों की पार्किंग की जा सकेगी. साथ ही 100 बाइकें आराम से खड़ी हो जाएंगी. मल्टी लेवल कार पार्किंग की छत पर कैफेटेरिया होगी. उन्होंने बताया कि साथ ही यहां पर लोग दो स्थानों से अपनी कारों को ला, ले जा सकेंगे.
उन्होंने बताया कि भूतल पर 11 दुकानों का संचालन कराया जाएगा. कानपुर की 50 लाख की आबादी को पहली बार मल्टी लेवल कार पार्किंग का तोहफा मिलेगा. जिससे कचेहरी, पुलिस लाइन, डीएम आफिस, तहसील कार्यालय समेत अन्य स्थानों पर लगने वाले जाम से अब पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा.
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