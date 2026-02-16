ETV Bharat / state

दिल्ली: नेहरू प्लेस में मल्टी लेवल ऑटोमेटिक पार्किंग बनकर तैयार, CM और LG ने किया उद्घाटन

एशिया का सबसे बड़े आईटी मार्केट में अब मल्टी लेवल पार्किंग राजधानी दिल्ली में अक्सर पार्किंग की समस्या देखी जाती है और पार्किंग की सुविधा नहीं होने की वजह से लोग अवैध रूप से सड़क किनारे गाड़ी पार्क करते हैं. जिससे जाम की भीषण समस्या दिल्ली में देखी जाती है. इस समस्या को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा नेहरू प्लेस जो एशिया का सबसे बड़ा आईटी मार्केट है, जहां रोजाना लाखों लोगों का आना जाना होता है वहां मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है.

नई दिल्ली: राजधानी के नेहरू प्लेस इलाके में मल्टी लेवल पार्किंग का आज सोमवार को उद्घाटन किया गया. कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचे. इस दौरान दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और DDA के वरीय अधिकारी मौजूद रहे. यह पार्किंग मल्टी लेवल है. जिसमें गाड़ियों कि पार्किंग के लिए 6 फ्लोर बनाया गया है जो ऑटोमैटिक है. इसके बनने से यहां के आस पास के लोगों कि पार्किंग समस्या ख़त्म होगी.यह पार्किंग 62 करोड़ के लागत से बनाया गया है.

इस पार्किंग के बन जाने से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा जो इस इलाके के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं. वही इस पार्किंग के उद्घाटन के बाद दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि आज दिल्ली के लिए बहुत ही शुभ दिन है. आज नेहरू प्लेस इलाके में मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन किया गया है इस पार्किंग में 660 कार और 352 दो पहिया वाहनों की पार्किंग किया जा सकेगा. इसे 62 करोड़ की लागत से दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है. जो 6 तल का होगा.

दिल्ली के लोगों को जाम से मिल सकेगी निजात

नेहरू प्लेस और आसपास के लोगों से यह लगातार शिकायत मिल रही थी कि यहां पर पार्किंग की समस्या की वजह से अक्सर सड़कों पर जाम की समस्या होती है जिसको देखते हुए यह मल्टी पार्किंग बनाया गया है और आने वाले समय में इसी तरह का दिल्ली में और भी पार्किंग तैयार किए जाएंगे. वही इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है. दिल्ली के लोगों के लिए पार्किंग सुविधा नहीं होने की वजह से लोग अवैध तरीके से गाड़ियों की पार्किंग करते हैं जिससे लोगों को जाम जैसी भीषण समस्या से जूझना पड़ता है. जिसको देखते हुए आज यह मल्टी पार्किंग बनाया गया है.

दिल्ली में लगातार बनाए जा रहे मल्टी पार्किंग

वही हम आपको बता दे दक्षिणी दिल्ली में लगातार मल्टी पार्किंग बनाया जा रहा है इससे पहले लाजपत नगर, अमर कॉलोनी, लोधी रोड और अब नेहरू प्लेस में मल्टीलेवल पार्किंग बनाई गई है जो पूरी तरह ऑटोमेटिक है, यहां पूरी बिल्डिंग को सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे से घेरा गया है तो वहीं लोगों के लिए यहां गाड़ी पार्क करना भी आसान होगा. इसलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि वह अपने आसपास क्षेत्र में कहीं भी अवैध पार्किंग न करें और वह इस पार्किंग का पूरा लाभ उठाएं जहां उनकी गाड़ी सुरक्षित भी रहेगी और किफायती दाम पर उन्हें गाड़ी पार्किंग करने की सुविधा मिलेगी.

