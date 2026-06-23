बसताड़ा टोल प्लाजा पर MLFF लागू, चुनिंदा वाहनों को मिलेगी टोल टैक्स में छूट, जाम से मिलेगी राहत
करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर आज से मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF सिस्टम लागू हो गया है. नियम और ज्यादा सख्त हो गए.
Published : June 23, 2026 at 11:14 AM IST
करनाल: बसताड़ा टोल प्लाजा पर आज से मल्टी लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) सिस्टम लागू हो गया है. इस सिस्टम के तहत अब वाहनों को टोल टैक्स के लिए रुकना नहीं पड़ेगा. वाहन सीधा टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे. उनका टोल टैक्स अपने आप कट जाएगा. इसके साथ ही टोल छूट के नियमों को लेकर भी सख्ती कर दी गई है. अब केवल नियमों में शामिल चुनिंदा लोगों और वाहनों को ही छूट मिलेगी.
करनाल में MLFF लागू: टोल प्लाजा पर वीआईपी होने का दावा करने, आई-कार्ड दिखाने या प्रभाव का इस्तेमाल कर टोल फ्री गुजरने की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है. टोल प्रबंधन के अनुसार नई डिजिटल व्यवस्था में प्रत्येक वाहन की पहचान फास्टैग और नंबर प्लेट के आधार पर स्वचालित रूप से होगी. सिस्टम पहले से निर्धारित छूट प्राप्त वाहनों को ही टोल फ्री गुजरने की अनुमति देगा. इसके अलावा किसी भी वाहन को मौके पर छूट देने का प्रावधान नहीं होगा.
कैसे काम करेगा MLFF? टोल संचालन प्रबंधक प्रदीप मालिक ने बताया कि "एमएलएफएफ सिस्टम पूरी तरह तकनीक आधारित है. इसमें सड़क के ऊपर लगाए गए कैमरे और सेंसर वाहन की नंबर प्लेट को पढ़ेंगे तथा फास्टैग को स्कैन करेंगे. यदि वाहन सरकार द्वारा निर्धारित छूट श्रेणी में आता है तो उसे स्वतः टोल फ्री माना जाएगा, अन्यथा टोल राशि स्वतः कट जाएगी."
इन वाहनों को मिलेगी छूट: नई व्यवस्था में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकृत वाहन तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित श्रेणी के वाहनों को ही टोल शुल्क से छूट मिलेगी. मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के लिए भी सरकार द्वारा निर्धारित नियम लागू रहेंगे, लेकिन उनके काफिले में शामिल सभी वाहनों को स्वतः छूट नहीं मिलेगी. इसके लिए अलग दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं.
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री
- सांसद और विधायक (अपने राज्य में पहचान पत्र के साथ)
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज
- सेना प्रमुख और उच्च अधिकारी
- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र जैसे पुरस्कार विजेता
- ड्यूटी पर सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल
- फायर ब्रिगेड
- एंबुलेंस
- अंतिम संस्कार वाहन
- एनएचएआई और सरकारी निरीक्षण वाहन
खत्म होगा टोल टैक्स को लेकर बार्गेनिंग विवाद: टोल संचालन प्रबंधक प्रदीप मालिक ने बताया कि "पहले कई बार टोल प्लाजा पर विभिन्न प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर टोल छूट की मांग की जाती थी, जिससे विवाद और यातायात बाधित होने जैसी समस्याएं सामने आती थीं. लेकिन अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑटोमैटिक होने से मानवीय हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा."
टोल छूट के नियम सख्त: नई प्रणाली लागू होने के बाद टोल कर्मचारियों के पास किसी वाहन को मौके पर टोल फ्री करने का अधिकार नहीं होगा. सिस्टम में दर्ज पात्र वाहनों को ही छूट मिलेगी और बाकी सभी वाहनों से नियमों के अनुसार टोल शुल्क वसूला जाएगा. अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, टोल राजस्व में सुधार होगा और टोल प्लाजा पर होने वाले विवादों में भी कमी आएगी. साथ ही सभी वाहन चालकों के लिए एक समान नियम लागू होने से टोल व्यवस्था अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनेगी.
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