पंचकूला में 18 एकड़ जमीन पर बन रहा मल्टी फीचर पार्क, बच्चों के लिए प्लेस्टेशन-म्यूजिकल फाउंटेन, बड़ों के लिए होगी ओपन जिम
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का हॉर्टिकल्चर विंग पंचकूला में मल्टी फीचर पार्क बनाने जा रहा है. जानें इसकी खासियत.
Published : March 11, 2026 at 7:48 AM IST
पंचकूला: शहर के घग्गर पार सेक्टरों में बसे लोगों को अब जल्द ही सैर-सपाटे और जॉगिंग समेत विशेष सुविधाओं वाला एक मल्टी फीचर पार्क मिलेगा. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के हॉर्टिकल्चर विंग द्वारा इस पार्क को तैयार करने का काम तेजी से जारी है. नतीजतन, घग्गर पार सेक्टरों का ये पहला ऐसा मल्टी फीचर पार्क होगा, जहां बच्चों-बड़ों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अलावा मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे. एचएसवीपी द्वारा इस पार्क को तैयार करने की समय सीमा अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.
6 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा पार्क: पंचकूला सेक्टर-24 में बनाए जा रहे इस पार्क को करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसके तीसरे चरण का करीब 70 प्रतिशत कामकाज पूरा कर लिया गया है. इस पार्क में हर उम्र वर्ग के लोग सैर-सपाटा और जॉगिंग के अलावा कई आधुनिक मनोरंजक सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे. फिलहाल पार्क में एचएसवीपी के हॉर्टिकल्चर विंग द्वारा काम जारी है.
इन सुविधाओं के लिए काम जारी: इस मल्टी फीचर पार्क के तीसरे चरण में म्यूजिकल फाउंटेन, सस्पेंस फाउंटेन और कू-कू वॉच लगाने का काम जारी है. इस कामकाज को मार्च के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. इस पार्क में पहाड़ी, कैक्टस की विभिन्न किस्में और विदेशी फूलों के पौधे भी लगाए जाएंगे. एचएसवीपी द्वारा पार्क के हॉर्टिकल्चर कामकाज पर करीब 6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
पार्क में होंगी ये विशेष सुविधाएं: इस पार्क में बच्चों के लिए प्ले स्टेशन, मचान, गेजबो, वर्टिकल ग्रीन वॉल और जंगल बुक थीम पर टोपिएरी भी तैयार की जाएंगी, जहां विभित्र कार्टून कैरेक्टर देख सकेंगे. वहीं पार्क में बड़ों के लिए भी ओपन जिम तैयार किया जाएगा. पूरे पार्क में अलग अलग जगहों पर बैठने के लिए बेंच और ग्रीनरी से ढकी 14-15 टोपिएरी भी होंगी.
कुंज क्लॉक हट आकर्षण का केंद्र: इस पार्क में एक कंपनी द्वारा कुंज नामक एक क्लॉक हट भी बनाई जा रही है. इस कुंज से हाथों में वाद्य यंत्र पकड़े कई स्टैचू भी रिवाल्विंग स्टेज से अंदर बाहर होते हुए दिखाई देंगे. मोटर और साउंड के साथ ये सभी कैरेक्टर कुंज के अंदर से बाहर आते हुए हिलते-डुलते भी दिखाई देंगे. यह कुंज क्लॉक हट, उसी कंपनी द्वारा तैयार की गई है, जिसके द्वारा फरीदाबाद के पार्क में भी क्लॉक हट तैयार की गई थी.
पार्क के दोनों ओर मैरिज पैलेस: एचएसवीपी द्वारा पार्क के दोनों ओर करीब छह-छह एकड़ क्षेत्र में मैरिज पैलेस बनाने के लिए जगह भी आरक्षित रखी गई है. हालांकि इन मैरिज पैलेस का निर्माण कार्य पार्क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा. दरअसल, घग्गर पार के सेक्टरों में अनेक बहुमंजिला फ्लैट प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं और आबादी भी लगातार बढ़ रही है. प्रदेश सरकार द्वारा इन सेक्टरों में मेडिकल कॉलेज और अन्य योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है. यही कारण है कि एचएसवीपी द्वारा इन सेक्टरों में सभी आवश्यक चीजों की उपलब्धता करवाई जा रही है.
ये भी पढ़ें- हरियाणा में फसल विविधीकरण को बढ़ावा, ढैंचा, ग्वार और दलहन पर सरकार दे रही ₹1000 प्रति एकड़ अनुदान