पंचकूला में 18 एकड़ जमीन पर बन रहा मल्टी फीचर पार्क, बच्चों के लिए प्लेस्टेशन-म्यूजिकल फाउंटेन, बड़ों के लिए होगी ओपन जिम

Multi Feature Park in Panchkula ( Etv Bharat )

पंचकूला: शहर के घग्गर पार सेक्टरों में बसे लोगों को अब जल्द ही सैर-सपाटे और जॉगिंग समेत विशेष सुविधाओं वाला एक मल्टी फीचर पार्क मिलेगा. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के हॉर्टिकल्चर विंग द्वारा इस पार्क को तैयार करने का काम तेजी से जारी है. नतीजतन, घग्गर पार सेक्टरों का ये पहला ऐसा मल्टी फीचर पार्क होगा, जहां बच्चों-बड़ों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अलावा मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे. एचएसवीपी द्वारा इस पार्क को तैयार करने की समय सीमा अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. 6 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा पार्क: पंचकूला सेक्टर-24 में बनाए जा रहे इस पार्क को करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसके तीसरे चरण का करीब 70 प्रतिशत कामकाज पूरा कर लिया गया है. इस पार्क में हर उम्र वर्ग के लोग सैर-सपाटा और जॉगिंग के अलावा कई आधुनिक मनोरंजक सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे. फिलहाल पार्क में एचएसवीपी के हॉर्टिकल्चर विंग द्वारा काम जारी है. पंचकूला में 18 एकड़ जमीन पर बन रहा मल्टी फीचर पार्क (Etv Bharat) इन सुविधाओं के लिए काम जारी: इस मल्टी फीचर पार्क के तीसरे चरण में म्यूजिकल फाउंटेन, सस्पेंस फाउंटेन और कू-कू वॉच लगाने का काम जारी है. इस कामकाज को मार्च के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. इस पार्क में पहाड़ी, कैक्टस की विभिन्न किस्में और विदेशी फूलों के पौधे भी लगाए जाएंगे. एचएसवीपी द्वारा पार्क के हॉर्टिकल्चर कामकाज पर करीब 6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.