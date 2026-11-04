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फरीदाबाद में करोड़ों की "भूतिया कोठी", पास में कौवा तक नहीं फटकता, आखिर क्या है रहस्य ?

फरीदाबाद में करोड़ों की "भूतिया कोठी" ( ETV Bharat )

Faridabad Haunted Mansion : हरियाणा के फरीदाबाद शहर के बीचों-बीच वार्ड नंबर-25 में एक ऐसी आलीशान कोठी मौजूद है, जिसे लोग पीली कोठी या भूतिया कोठी के नाम से जानते हैं. करोड़ों रुपये की जमीन पर लाखों-करोड़ों की लागत से बनाई गई इस इमारत की कहानी भी किसी रहस्य से कम नहीं है. स्थानीय लोगों का दावा है कि इस कोठी में जो भी परिवार रहने के लिए आया, वह कुछ समय बाद इसे छोड़कर चला गया. इसके बाद से ये कोठी वीरान पड़ी है. हालत यह है कि दिन के उजाले में भी लोग इसके आसपास जाने से कतराते हैं. कोठी के आसपास का इलाका भी सुनसान रहता है और कई जगह पानी भरा हुआ है.

पीली कोठी को लेकर कई कहानियां मशहूर : स्थानीय लोगों के बीच इस कोठी को लेकर तरह-तरह की कहानियां प्रचलित हैं. कुछ लोगों का अंधविश्वास है कि यहां भूतों का बसेरा है, जबकि कुछ लोग इसके वीरान होने के पीछे दूसरी वजह बताते हैं. हालांकि इन चर्चाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इलाके में पीली कोठी की पहचान एक भूतिया इमारत के रूप में बन चुकी है.