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फरीदाबाद में करोड़ों की "भूतिया कोठी", पास में कौवा तक नहीं फटकता, आखिर क्या है रहस्य ?

Faridabad Haunted Mansion : हरियाणा के फरीदाबाद में करोड़ों की आलीशान पीली कोठी मौजूद है जिसे भूतिया कोठी के नाम से भी जानते हैं.

Multi crore yellow mansion in Faridabad yet not even a crow dares to come near it what exactly is the mystery
फरीदाबाद में करोड़ों की "भूतिया कोठी" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 4, 2026 at 6:10 PM IST

4 Min Read
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Faridabad Haunted Mansion : हरियाणा के फरीदाबाद शहर के बीचों-बीच वार्ड नंबर-25 में एक ऐसी आलीशान कोठी मौजूद है, जिसे लोग पीली कोठी या भूतिया कोठी के नाम से जानते हैं. करोड़ों रुपये की जमीन पर लाखों-करोड़ों की लागत से बनाई गई इस इमारत की कहानी भी किसी रहस्य से कम नहीं है. स्थानीय लोगों का दावा है कि इस कोठी में जो भी परिवार रहने के लिए आया, वह कुछ समय बाद इसे छोड़कर चला गया. इसके बाद से ये कोठी वीरान पड़ी है. हालत यह है कि दिन के उजाले में भी लोग इसके आसपास जाने से कतराते हैं. कोठी के आसपास का इलाका भी सुनसान रहता है और कई जगह पानी भरा हुआ है.

पीली कोठी को लेकर कई कहानियां मशहूर : स्थानीय लोगों के बीच इस कोठी को लेकर तरह-तरह की कहानियां प्रचलित हैं. कुछ लोगों का अंधविश्वास है कि यहां भूतों का बसेरा है, जबकि कुछ लोग इसके वीरान होने के पीछे दूसरी वजह बताते हैं. हालांकि इन चर्चाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इलाके में पीली कोठी की पहचान एक भूतिया इमारत के रूप में बन चुकी है.

फरीदाबाद में करोड़ों की "भूतिया कोठी" (ETV Bharat)

कई साल से वीरान कोठी को देख रहे हैं लोग : स्थानीय युवक आशुतोष ने बताया कि वे पिछले कई सालों से इस कोठी को देख रहे हैं. कोठी की हालत और इसके बारे में इलाके में फैली कहानियों के कारण यहां आने की हिम्मत नहीं होती. उन्होंने बताया कि लोगों के बीच ऐसी चर्चा है कि जो भी परिवार इस बिल्डिंग में रहने आया, वो यहां ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया. इसी वजह से लोगों में इस कोठी को लेकर डर बना हुआ है. दिन के समय भी लोग इसके आसपास जाने से बचते हैं.

Multi crore yellow mansion in Faridabad yet not even a crow dares to come near it what exactly is the mystery
भूतिया कोठी के पास पसरा रहता है सन्नाटा (ETV Bharat)

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करोड़ों खर्च कर बनाई, कुछ दिन बाद ही खाली हो गई : स्थानीय बुजुर्ग रामवीर के मुताबिक, जब यह कोठी बनाई गई थी तो जमीन और इमारत पर मिलाकर करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे. आलीशान तरीके से तैयार की गई इस बिल्डिंग में कुछ समय के लिए एक परिवार रहने भी आया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही परिवार इसे छोड़कर चला गया. इसके बाद से कोठी धीरे-धीरे वीरान होती चली गई. उन्होंने बताया कि इलाके में इसे लेकर कई चर्चाएं हैं. यही कारण है कि बच्चे हों या बड़े, कोई भी इसके आसपास जाने से बचता है.

Multi crore yellow mansion in Faridabad yet not even a crow dares to come near it what exactly is the mystery
कई साल से वीरान कोठी को देख रहे हैं लोग (ETV Bharat)

नशेड़ियों का ठिकाना बनने की आशंका : रामवीर ने बताया कि लंबे समय से खाली पड़ी इस कोठी की हालत अब काफी खराब हो चुकी है. इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है. उनका कहना है कि वीरान होने के कारण यह जगह असामाजिक तत्वों और नशा करने वालों का ठिकाना बनती जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार, कई बार पुलिस ने यहां से नशेड़ियों को भी पकड़ा है. कोठी से सटी जमीनों को लेकर भी अलग-अलग जगहों पर कोर्ट केस चलने की बात सामने आती रही है.

Multi crore yellow mansion in Faridabad yet not even a crow dares to come near it what exactly is the mystery
भूतिया कोठी के बारे में कई कहानियां मशहूर (ETV Bharat)

प्राइम लोकेशन पर करोड़ों की संपत्ति बेकार : इस कोठी की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी लोकेशन है. इससे महज 500 मीटर के दायरे में कई सेक्टर और रिहायशी कॉलोनियां मौजूद हैं, जहां जमीन की कीमत लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक है. शहर के इतने महत्वपूर्ण और महंगे इलाके में होने के बावजूद यह कोठी लंबे समय से वीरान पड़ी है. जिस संपत्ति की कीमत आज करोड़ों रुपये हो सकती है, वह देखरेख के अभाव में जर्जर होती जा रही है.

Multi crore yellow mansion in Faridabad yet not even a crow dares to come near it what exactly is the mystery
भूतिया कोठी के पास फैला पानी (ETV Bharat)

भूतिया कोठी कहते हैं : फिलहाल पीली कोठी को लेकर स्थानीय लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों हैं. कोई इसे भूतिया कोठी कहता है तो कोई इसके पीछे दूसरी वजह मानता है. लेकिन हकीकत यह है कि शहर के बीचोंबीच प्राइम लोकेशन पर मौजूद करोड़ों की यह इमारत आज भी वीरान है और इसके रहस्य को लेकर चर्चाएं जारी हैं.

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भूतिया कोठी से रिपोर्टिंग करते ईटीवी भारत संवाददाता मुकेश कुमार (ETV Bharat)

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