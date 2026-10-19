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सिरसा में नेपाली नौकरानी का कांड, नशीला खाना खिलाकर बंधक बनाया, करोड़ों रुपए लेकर हुई फुर्र...

सिरसा में नेपाली नौकरानी का कांड ( ETV Bharat )

सिरसा : हरियाणा के सिरसा में लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है. हुडा सेक्टर 20 में पीवीआर संचालक पंकज खेमका के घर पर करोड़ों रुपये की लूट को अंजाम दिया गया है. आरोप है कि घर में नई रखी गई नेपाली नौकरानी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.

करोड़ों रुपए की लूट : नौकरानी द्वारा घर की मालकिन और 2 अन्य सदस्यों को नशीला खाना खिलाकर बंधक बनाया गया और घर से करीब 800 ग्राम सोना व लाखों रुपये की नकदी लेकर आरोपी फरार हो गए. वारदात के बाद आरोपी मालकिन की गाड़ी भी अपने साथ ले गई जिसे पुलिस ने भावदीन टोल प्लाजा से बरामद कर लिया है. वहीं, घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी कैद हुए हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. लूटे गए सामान की कुल कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है.