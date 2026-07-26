उद्घाटन के महज 12 दिन में ही धंस गया करोड़ों का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे! सपा नेता मधुसूदन यादव ने शेयर किया वीडियो
करोड़ों का एक्सप्रेस-वे, ऐसी घटिया क्वालिटी? उठने लगे हजार सवाल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 12:03 PM IST
उन्नाव: करोड़ों रुपये की लागत से तैयार किए गए लखनऊ-कानपुर ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे की निर्माण गुणवत्ता पर उद्घाटन के महज 12 दिन बाद ही सवाल खड़े हो गए हैं. बारिश के चलते एक्सप्रेस-वे का एक हिस्सा धंस जाने का वीडियो समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
गुणवत्ता पर सवाल: इस वीडियो के वायरल होने के बाद निर्माण कार्य और उसकी गुणवत्ता को लेकर चर्चा तेज हो गई है. घटना का वीडियो समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए एक्सप्रेस-वे की निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि यदि भारी बारिश की पहली परीक्षा में ही सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसके दीर्घकालिक उपयोग और सुरक्षा को लेकर गंभीरता से जांच की जानी चाहिए.
कहां का मामला: मामला उन्नाव जिले के कोरारी क्षेत्र के पास का है, जहां कानपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले हिस्से में करीब 5 से 7 मीटर सड़क धंस गई. बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी खिसकने से यह हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ.
दुरुस्त करने का दावा: हालांकि, सूचना मिलते ही निर्माण एजेंसी ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर सड़क को दुरुस्त कराने का दावा किया है. निर्माण एजेंसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया. आनन-फानन में सड़क को दुरुस्त करने का काम किया गया, ताकि यातायात प्रभावित न हो और आगे किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे.
सड़क धंसने के वास्तविक कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 13 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ-कानपुर ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया था. इस परियोजना को लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा को अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.
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