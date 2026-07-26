ETV Bharat / state

उद्घाटन के महज 12 दिन में ही धंस गया करोड़ों का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे! सपा नेता मधुसूदन यादव ने शेयर किया वीडियो

करोड़ों का एक्सप्रेस-वे, ऐसी घटिया क्वालिटी? उठने लगे हजार सवाल

ऐसी घटिया क्वालिटी? उठने लगे हजार सवाल
ऐसी घटिया क्वालिटी? उठने लगे हजार सवाल (Photo Credit: मधुसूदन यादव)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उन्नाव: करोड़ों रुपये की लागत से तैयार किए गए लखनऊ-कानपुर ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे की निर्माण गुणवत्ता पर उद्घाटन के महज 12 दिन बाद ही सवाल खड़े हो गए हैं. बारिश के चलते एक्सप्रेस-वे का एक हिस्सा धंस जाने का वीडियो समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

सपा नेता मधुसूदन यादव ने शेयर किया वीडियो (Video Credit: मधुसूदन यादव)

गुणवत्ता पर सवाल: इस वीडियो के वायरल होने के बाद निर्माण कार्य और उसकी गुणवत्ता को लेकर चर्चा तेज हो गई है. घटना का वीडियो समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए एक्सप्रेस-वे की निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि यदि भारी बारिश की पहली परीक्षा में ही सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसके दीर्घकालिक उपयोग और सुरक्षा को लेकर गंभीरता से जांच की जानी चाहिए.

सपा नेता मधुसूदन यादव यादव ने कसा तंज
सपा नेता मधुसूदन यादव यादव ने कसा तंज (Photo Credit: मधुसूदन यादव)

कहां का मामला: मामला उन्नाव जिले के कोरारी क्षेत्र के पास का है, जहां कानपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले हिस्से में करीब 5 से 7 मीटर सड़क धंस गई. बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी खिसकने से यह हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ.

13 जुलाई को एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन हुआ था
13 जुलाई को एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन हुआ था (Photo Credit: ETV Bharat)

दुरुस्त करने का दावा: हालांकि, सूचना मिलते ही निर्माण एजेंसी ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर सड़क को दुरुस्त कराने का दावा किया है. निर्माण एजेंसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया. आनन-फानन में सड़क को दुरुस्त करने का काम किया गया, ताकि यातायात प्रभावित न हो और आगे किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे.

सड़क धंसने के वास्तविक कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 13 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ-कानपुर ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया था. इस परियोजना को लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा को अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ से कानपुर की यात्रा अब केवल 40 मिनट में, नई एक्सप्रेसवे का हुआ शुभारंभ

TAGGED:

SP LEADER MADHUSUDAN YADAV
एलिवेटेड एक्सप्रेसवे
UNNAO NEWS
YOGI ADITYANATH
LUCKNOW KANPUR EXPRESSWAY CAVED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.