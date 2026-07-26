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उद्घाटन के महज 12 दिन में ही धंस गया करोड़ों का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे! सपा नेता मधुसूदन यादव ने शेयर किया वीडियो

ऐसी घटिया क्वालिटी? उठने लगे हजार सवाल ( Photo Credit: मधुसूदन यादव )

उन्नाव: करोड़ों रुपये की लागत से तैयार किए गए लखनऊ-कानपुर ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे की निर्माण गुणवत्ता पर उद्घाटन के महज 12 दिन बाद ही सवाल खड़े हो गए हैं. बारिश के चलते एक्सप्रेस-वे का एक हिस्सा धंस जाने का वीडियो समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. सपा नेता मधुसूदन यादव ने शेयर किया वीडियो (Video Credit: मधुसूदन यादव) गुणवत्ता पर सवाल: इस वीडियो के वायरल होने के बाद निर्माण कार्य और उसकी गुणवत्ता को लेकर चर्चा तेज हो गई है. घटना का वीडियो समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए एक्सप्रेस-वे की निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि यदि भारी बारिश की पहली परीक्षा में ही सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसके दीर्घकालिक उपयोग और सुरक्षा को लेकर गंभीरता से जांच की जानी चाहिए.