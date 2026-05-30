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कर्ज चुकाने के लिए दो बार बेच दी एक ही प्रॉपर्टी, धोखाधड़ी से समेटे करोड़ो, अब हुई गिरफ्तारी

देहरादून: संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक करोड़ 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले में संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार किये. जिसके बाद जमीन बेच दी. उसके बाद उसी संपत्ति को दोबारा किसी अन्य को भी बेचकर धोखाधड़ी की.

बता दें 24 मई को विनोद प्रकाश अग्रवाल निवासी बलवीर रोड ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी संजय जैन आदि के द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए हरिद्वार रोड पर अरिहंत टावर में 5 वीं मंजिल में स्थित संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति उन्हें बेचकर उनसे 1 करोड़ 65 लाख रूपये हड़प लिए. संपत्ति के सम्बन्ध में पीड़ित ने जानकारी करने पर पता चला कि संजय जैन और अन्य के द्वारा पहले ही सम्पत्ति निशांत गर्ग को बेची जा चुकी है.

पीड़ित ने धोखाधड़ी से धनराशि हड़प लेने के सम्बन्ध में शिकायत दी. जिसके आधार पर नगर कोतवाली में में संजय जैन ओर अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमे में आवश्यक साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी संजय जैन को गिरफ्तार किया. साथ ही आरोपी से पूछताछ में प्रकरण में शामिल उसके अन्य सहयोगियों के नाम भी सामने आये हैं. जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.