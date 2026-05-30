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कर्ज चुकाने के लिए दो बार बेच दी एक ही प्रॉपर्टी, धोखाधड़ी से समेटे करोड़ो, अब हुई गिरफ्तारी

आरोपी संजय जैन ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी बेची गई संपत्ति के फर्जी दस्तावेज बनाये. इसके बाद इस जमीन को फिर से बेच दिया.

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देहरादून में करोड़ों की धोखाधड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 30, 2026 at 5:06 PM IST

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देहरादून: संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक करोड़ 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले में संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार किये. जिसके बाद जमीन बेच दी. उसके बाद उसी संपत्ति को दोबारा किसी अन्य को भी बेचकर धोखाधड़ी की.

बता दें 24 मई को विनोद प्रकाश अग्रवाल निवासी बलवीर रोड ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी संजय जैन आदि के द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए हरिद्वार रोड पर अरिहंत टावर में 5 वीं मंजिल में स्थित संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति उन्हें बेचकर उनसे 1 करोड़ 65 लाख रूपये हड़प लिए. संपत्ति के सम्बन्ध में पीड़ित ने जानकारी करने पर पता चला कि संजय जैन और अन्य के द्वारा पहले ही सम्पत्ति निशांत गर्ग को बेची जा चुकी है.

पीड़ित ने धोखाधड़ी से धनराशि हड़प लेने के सम्बन्ध में शिकायत दी. जिसके आधार पर नगर कोतवाली में में संजय जैन ओर अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमे में आवश्यक साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी संजय जैन को गिरफ्तार किया. साथ ही आरोपी से पूछताछ में प्रकरण में शामिल उसके अन्य सहयोगियों के नाम भी सामने आये हैं. जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

नगर कोतवाली प्रभारी हरिओम चौहान ने बताया आरोपी संजय जैन की पहले हरिद्वार में लगेज बैग बनाने की फैक्ट्री थी. जिसमें लगातार नुकसान होने के कारण उस पर लोगों का काफी कर्जा हो गया था. कर्जे को चुकाने के लिए आरोपी की पत्नी रितु जैन ने उनकी हरिद्वार रोड में अरिहंत टावर की पांचवी मंजिल पर स्थित संपत्ति को साल 2024 में निशांत गर्ग को 3 भागों में सेल डीड तैयार कर बेच दिया. संपत्ति बेचने के बाद भी जब वे सभी लोगों का पैसा नहीं लौटा सके तो उन्होंने दोबारा संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार किये. जिसके बाद साल 2025 में उसे दोबारा विनोद प्रकाश अग्रवाल को 1 करोड़ 65 लाख रूपये में बेचा गया.

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