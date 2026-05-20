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दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में MBA और B-Tech पास 8 ठग, कंबोडिया से जुड़ा कनेक्शन

दिल्ली के साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बड़े ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश.

ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश 8 गिरफ्तार
ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश 8 गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 20, 2026 at 12:18 PM IST

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Updated : May 20, 2026 at 12:32 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. इस गैंग के तार विदेश, खासकर कंबोडिया से जुड़े पाए गए हैं. पुलिस ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हैरानी की बात ये है कि गिरफ्तार आरोपियों में बी-टेक, एमबीए और साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा धारक युवक भी शामिल हैं.


स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए 24 लाख की ठगी
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने एक व्यक्ति को फर्जी ऑनलाइन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए करीब 24 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया. शिकायतकर्ता को पहले व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां नकली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाकर निवेश के लिए लालच दिया गया.पीड़ित ने भरोसा कर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए. लेकिन जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की, तो उससे और रकम जमा कराने की मांग की जाने लगी. बाद में खुद को ठगा महसूस होने पर पीड़ित ने NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई.

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ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश 8 गिरफ्तार
“साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस टीम ने एक इंटरस्टेट ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे. इस मामले में 60 से ज्यादा NCRP शिकायतें और करीब 4.5 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं. पूरे नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन, खासकर कंबोडिया लिंक की भी जांच की जा रही है.”

फ्रॉड ऑपरेशन में व्हाट्सऐप नंबर कंबोडिया से हो रहे थे ऑपरेट
जांच के दौरान साइबर पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मनी ट्रेल के जरिए पता लगाया कि इस पूरे फ्रॉड ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए व्हाट्सऐप नंबर कंबोडिया से ऑपरेट हो रहे थे. पुलिस ने मोहाली, पानीपत, दिल्ली और मध्य प्रदेश में लगातार छापेमारी कर कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, बैंकिंग दस्तावेज, कमीशन शेयरिंग रिकॉर्ड और कई डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं.

फर्जी कंपनियों और शेल फर्मों के नाम पर खुलवाते थे बैंक अकाउंट
जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी कंपनियों और शेल फर्मों के नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे और इन्हें साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे. इन खातों के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी. पुलिस के मुताबिक, सिर्फ 14 दिनों में इन म्यूल अकाउंट्स के जरिए करीब 4.5 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन हुए और इनसे जुड़ी 60 से ज्यादा NCRP शिकायतें सामने आई हैं.

बैंक अकाउंट्स APK बेस्ड रिमोट एक्सेस एप्लिकेशन के जरिए ऑपरेट
पुलिस का कहना है कि आरोपियों द्वारा बैंक अकाउंट्स को APK बेस्ड रिमोट एक्सेस एप्लिकेशन के जरिए ऑपरेट कराया जाता था, ताकि विदेशी साइबर ठग भारत में बैठे बिना ही खातों को कंट्रोल कर सकें और अपनी पहचान छिपा सकें.पूरे ऑपरेशन को साइबर पुलिस स्टेशन साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक की अगुवाई और ACP ऑप्स संगमित्रा की निगरानी में अंजाम दिया.

पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि इस इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट के तार कई और राज्यों और विदेशी ऑपरेटर्स से जुड़े हो सकते हैं.

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Last Updated : May 20, 2026 at 12:32 PM IST

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