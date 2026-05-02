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चूरू में साइबर ठगों की खैर नहीं ! 'म्यूल हंटर' अभियान के तहत पकड़े 1000 से ज्यादा संदिग्ध खाते, 23 FIR दर्ज

पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ( ETV Bharat Churu )

चूरू: फर्जी तरीके से बैंक खाता उपलब्ध कराने और उनमें संदिग्ध लेन-देन करवाने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है. साइबर अपराध की रोकथाम के लिए संदिग्ध बैंक खातों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए चूरू पुलिस ने विशेष अभियान 'म्यूल हंटर' चलाया. अभियान के तहत एक महीने में 547 संदिग्धों से पूछताछ की और 23 एफआईआर दर्ज की हैं. जिले भर की बैंक शाखाओं में छह करोड़ की राशि होल्ड करवाई गई. पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि जिले में यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया गया. अभियान में चूरू पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों एवं संदिग्ध बैंक शाखाओं के विरुद्ध साइबर सेल एवं पुलिस थानों की टीमों ने केवाईसी रिकॉर्ड एवं लेन-देन का विश्लेषण किया. इस दौरान 1035 म्यूल अकाउंट, 254 संदिग्ध मोबाइल नंबर, 157 चेक विड्रॉल लोकेशन, 58 एटीएम विड्रॉल लोकेशन और 42 संदिग्ध बैंक शाखाओं की पहचान की गई. इसके आधार पर चूरू पुलिस ने 23 एफआईआर दर्ज की हैं. पढ़ें: भरतपुर में ऑपरेशन ‘म्यूल हंटर’ में बड़ी कार्रवाई, 103 साइबर ठग गिरफ्तार, जयपुर में होटल में पुलिस की दबिश