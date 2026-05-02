ETV Bharat / state

चूरू में साइबर ठगों की खैर नहीं ! 'म्यूल हंटर' अभियान के तहत पकड़े 1000 से ज्यादा संदिग्ध खाते, 23 FIR दर्ज

अभियान के दौरान पुलिस ने 547 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए 80 व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तगासी कार्रवाई की.

पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम
पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 10:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: फर्जी तरीके से बैंक खाता उपलब्ध कराने और उनमें संदिग्ध लेन-देन करवाने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है. साइबर अपराध की रोकथाम के लिए संदिग्ध बैंक खातों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए चूरू पुलिस ने विशेष अभियान 'म्यूल हंटर' चलाया. अभियान के तहत एक महीने में 547 संदिग्धों से पूछताछ की और 23 एफआईआर दर्ज की हैं. जिले भर की बैंक शाखाओं में छह करोड़ की राशि होल्ड करवाई गई.

पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि जिले में यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया गया. अभियान में चूरू पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों एवं संदिग्ध बैंक शाखाओं के विरुद्ध साइबर सेल एवं पुलिस थानों की टीमों ने केवाईसी रिकॉर्ड एवं लेन-देन का विश्लेषण किया. इस दौरान 1035 म्यूल अकाउंट, 254 संदिग्ध मोबाइल नंबर, 157 चेक विड्रॉल लोकेशन, 58 एटीएम विड्रॉल लोकेशन और 42 संदिग्ध बैंक शाखाओं की पहचान की गई. इसके आधार पर चूरू पुलिस ने 23 एफआईआर दर्ज की हैं.

पढ़ें: भरतपुर में ऑपरेशन ‘म्यूल हंटर’ में बड़ी कार्रवाई, 103 साइबर ठग गिरफ्तार, जयपुर में होटल में पुलिस की दबिश

एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया कि साइबर ठगी की राशि में से साइबर थाना चूरू में 2 करोड़ 50 लाख, सुजानगढ़ में 1 करोड़ 3 लाख, राजगढ़ में 1 करोड़ 38 लाख, सरदारशहर में 1 करोड़ 20 लाख सहित कुल 6 करोड़ 40 लाख रुपए के करीब राशि होल्ड कर दी गई. अभियान के दौरान पुलिस ने 547 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए 80 व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तगासी कार्रवाई की.

एसपी की आमजन से अपील: एसपी निश्चय प्रसाद ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लालच में आकर अपना बैंक खाता किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग के लिए नहीं दें और न ही अनजान व्यक्ति से अपने खाते में पैसे डलवाएं. पुलिस ने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ डिजिटल राशि का भौतिक लेन-देन करने से बचें और अपने आधार कार्ड से किसी अनजान व्यक्ति के लिए सिम जारी न करवाएं. आमजन अपनी निजी जानकारी जैसे पैन नंबर, ओटीपी, एटीएम कार्ड विवरण किसी से साझा न करें. किसी अनजान व्यक्ति को अपनी मोबाइल डिवाइस न बेचें और न ही उससे खरीदें.

TAGGED:

RS 6 CRORE PUT ON HOLD IN CHURU
547 SUSPECTS INTERROGATED
COURT COMPLAINT AGAINST 80 PERSONS
MULE HUNTER CAMPAIGN IN CHURU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.