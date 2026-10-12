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90 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 करोड़ की साइबर ठगी, 2000 किमी पीछा कर बैंक खाता देने वाला पकड़ा

ज्योतिनगर थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: 90 साल के एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की वारदात के बाद रकम ठिकाने लगाने के लिए बैंक खाता मुहैया करवाने वाले शख्स को जयपुर की ज्योति नगर थाना पुलिस ने दो हजार किमी तक पीछा कर दबोचा है. खुद के खाते में रकम आने के बाद उसने चैक से रकम निकाली थी. इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर 42 लाख रुपए की रकम होल्ड करवाई. यह रकम रिफंड करवाने की कवायद जारी है. इस मामले में असम के काकरीपारा निवासी 26 वर्षीय राहुल हुसैन को पुलिस ने असम के मनकाचार से गिरफ्तार किया है. उसे ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर लाया गया. अब रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है.

सीबीआई और आरबीआई अधिकारी बनकर धमकाया: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि 12 अगस्त, 2026 को रविंद्र सिंह मोहनोत ने ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके 90 साल के मामा गणपत सिंह भंडारी को 28 जुलाई को एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया. कॉल करने वाला शख्स पुलिस की वर्दी में था. उसने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर बात की और मुंबई में 50 करोड़ रुपए के हवाला ट्रांजेक्शन के मामले में पीड़ित का नाम आने का हवाला देकर उन्हें डराया. उसने धमकाते हुए बताया कि इस रकम में से कुछ राशि उनके बैंक खाते में जमा हुई है.