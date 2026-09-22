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मजदूर, चायवाले और इलेक्ट्रिशियन के नाम फर्जी फर्में, म्यूल अकाउंट्स के जरिए करोड़ों का कारोबार, 1668 बैंक खाते सीज

किन बैंकों में म्यूल अकाउंट्स ? इन मामलों में दुर्ग जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के साथ कई बैंकों के खाते शामिल हैं. सबसे ज्यादा खातों वाले मामलों में सुपेला थाना क्षेत्र का Bandhan Bank केस शामिल है, जिसमें 172 खाते दर्ज हैं. छावनी के IDBI Bank मामले में 171 खाते, पुरानी भिलाई के Bank of Maharashtra केस में 164 खाते, भिलाई नगर के PNB मामले में 130 खाते और भिलाई भट्ठी के SBI मामले में 108 खातों का रिकॉर्ड सामने आया है.दुर्ग थाना क्षेत्र के Indian Overseas Bank मामले में भी 106 खाते जांच के दायरे में हैं.

दुर्ग : म्यूल अकाउंट्स नेटवर्क पर पुलिस की कार्रवाई ने बड़ा आंकड़ा सामने रखा है. 7 अगस्त 2026 तक उपलब्ध FIR रिकॉर्ड के मुताबिक जिले में म्यूल अकाउंट से जुड़े 63 मामले दर्ज किए गए. इन मामलों की जांच में 1668 बैंक खातों का पता चला है. रिकॉर्ड के अनुसार 227 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 30 एजेंट भी कार्रवाई के दायरे में आए हैं. यानी गिरफ्तारी और एजेंटों को मिलाकर यह संख्या 257 तक पहुंचती है.

पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





कुल FIR : 63

कुल म्यूल अकाउंट्स : 1668

1668 कुल गिरफ्तारियां : 227

227 कुल साइबर एजेंट्स : 30

30 अब तक की कार्रवाई ( गिरफ्तारी + एजेंट्स) : 257









म्यूल अकाउंट मामले में अब तक 63 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं.जिसमें से 257 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसमें तीस लोग ऐसे हैं जो एजेंट हैं ये लोग ऊपर सप्लाई करते थे और खुद भी यूज करते थे.वहीं 227 लोग ऐसे हैं जो म्यूल अकाउंट से आय जेनरेट करते थे,उनकी भी गिरफ्तारी हुई है. म्यूल अकाउंट के लिंक पर हम लोगों को सट्टे का पैनल और ऑनलाइन गैंबलिंग को भी पकड़ा है- विजय अग्रवाल,एसएसपी

म्यूल अकाउंट्स मामले में 63 FIR (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या होता है म्यूल अकाउंट ?



म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होता है और इसका इस्तेमाल गैर कानूनी काम करने के लिए किया जाता है. खाताधारकों को कमीशन या आसान कमाई का लालच देकर उनके बैंक खाते इस्तेमाल किए जाते हैं.अब इस पूरे मामले में रायपुर में सामने आया कथित फर्जी फर्म और ITC से जुड़ा प्रकरण भी जांच के लिहाज से चर्चा में है. हालांकि अभी उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर रायपुर के मामले को दुर्ग के 63 FIR और 1668 म्यूल अकाउंट से सीधे जोड़ने का कोई पुष्ट आधार सामने नहीं आया है. रायपुर के लभांडी इलाके में GST विभाग की जांच के बाद मेसर्स एम. अगस्त्य इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर अमन कुमार अग्रवाल के खिलाफ तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज कराया गया है.

वास्तविक संचालकों का पता लगाने में जुटी पुलिस

दुर्ग के म्यूल अकाउंट मामलों और रायपुर के कथित फर्जी फर्म मामले के बीच फिलहाल कोई सीधा कनेक्शन स्थापित नहीं हुआ है.दोनों मामलों को जोड़ने के लिए बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, KYC दस्तावेजों और पैसों के ट्रांजेक्शन का मिलान जरूरी होगा. अगर जांच में कोई समान बैंक खाता, मोबाइल नंबर, KYC दस्तावेज या रकम के ट्रांजेक्शन की कड़ी सामने आती है, तभी दोनों मामलों के बीच संभावित संबंध पर आगे निष्कर्ष निकाला जा सकेगा. दुर्ग पुलिस के उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक 63 FIR में 1668 म्यूल अकाउंट, 227 गिरफ्तारियां और 30 एजेंट दर्ज हैं.अब जांच का अगला फोकस इन खातों के वास्तविक संचालकों और पैसों के अंतिम प्रवाह पर है.

150 करोड़ का कारोबार आया सामने

जांच में करीब 10 फर्मों के नाम सामने आने और करीब 150 करोड़ रुपये का कथित कारोबार दिखाए जाने की जानकारी सामने आई है. इसी प्रक्रिया में 24 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का दावा किए जाने की बात भी जांच में बताई गई है.जांच का एक अहम पहलू फर्मों के कथित दस्तावेजी रिकॉर्ड और उनके नाम पर दर्ज लोगों की वास्तविक आर्थिक स्थिति के बीच अंतर है.जांच विवरण के अनुसार अलग-अलग लोगों के नाम पर दर्ज फर्मों से करोड़ों रुपये के कारोबार के आंकड़े सामने आए, जबकि संबंधित व्यक्तियों के बारे में इलेक्ट्रिशियन, दिहाड़ी मजदूर, सफाईकर्मी, पार्किंग कर्मचारी या चाय का ठेला लगाने जैसे काम किए जाने की जानकारी मिली.

मजहर खान के नाम पर दर्ज फर्म से करीब 11.61 करोड़ रुपये का कारोबार और लगभग 2.08 करोड़ रुपये के ITC का आंकड़ा सामने आय.

अफजल अंसारी के नाम से करीब 30.71 करोड़ रुपये के कारोबार और 5.52 करोड़ रुपये के ITC का उल्लेख है.

विकास यदु के नाम पर करीब 22.47 करोड़ रुपये का कथित कारोबार और 4.04 करोड़ रुपये के ITC का आंकड़ा बताया गया.

दुर्ग जिले के पाटन निवासी प्रताप सिंह वर्मा के नाम पर दर्ज फर्म से करीब 17.95 करोड़ रुपये के कारोबार और लगभग 1.36 करोड़ रुपये के ITC का आंकड़ा

हुसैनी इंटरप्राइजेस के पंजीयन से जुड़े किरायानामे में मकान मालिक के तौर पर फूल सिंह का नाम दर्ज बताया गया है. जांच में फूल सिंह की वर्ष 2010 में मृत्यु होने की जानकारी सामने आई, जबकि संबंधित किरायानामा 21 मार्च 2025 का है.

कैसे किया गया खेल ?

अब इस दस्तावेज की वास्तविकता और इस्तेमाल की प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है. जांच में यह आरोप भी सामने आया है कि कुछ कारोबारियों को बिना बिल माल देने और बाद में कथित अस्तित्वहीन फर्मों के नाम से बिल जारी करने का तरीका अपनाया गया. इन बिलों के आधार पर ITC का लाभ लिए जाने की आशंका की जांच की जा रही है.

पुलिस के सामने बड़ी चुनौती

इस पूरे मामले में बैंकिंग रिकॉर्ड अब बेहद अहम हो जाता है. पुलिस और GST विभाग के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि संबंधित बैंक खाते किसके नियंत्रण में थे, KYC दस्तावेज कहां से आए, GST पंजीयन किसने कराया, बिल किसने तैयार किए और लेन-देन से मिलने वाला वास्तविक आर्थिक लाभ किसे पहुंचा. इसी तरह दुर्ग में भी 1668 म्यूल अकाउंट्स की जांच के दौरान पुलिस के सामने यही सवाल है कि इन खातों का वास्तविक संचालन कौन कर रहा था, रकम कहां से आई और अलग-अलग खातों के जरिए कहां तक पहुंची.

गलत तरीके से अकाउंट्स खोलने का आरोप

भिलाई के पार्षद इंजीनियर मोहम्मद सलमान ने आरोप लगाया है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आधार, पैन और दूसरे दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम पर फर्म या लोन निकाले जाने के मामले सामने आ रहे हैं.उन्होंने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है.इन आरोपों की पुष्टि जांच के जरिए होना बाकी है. GST अधिकारियों की शिकायत पर अमन अग्रवाल के खिलाफ तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब दस्तावेजों, बैंक खातों और कथित कारोबारी लेन-देन की जांच कर रही है.

63 FIR समेत 1668 म्यूल अकाउंट्स सीज

दुर्ग पुलिस का 63 FIR और 1668 म्यूल अकाउंट वाला आंकड़ा 7 अगस्त 2026 तक उपलब्ध FIR रिकॉर्ड पर आधारित है.आगे पुलिस या जांच एजेंसियों की ओर से नए आंकड़े जारी होते हैं तो स्थिति बदल सकती है.अब देखना होगा कि जांच इन बैंक खातों, फर्जी दस्तावेजों और कथित करोड़ों रुपये के लेन-देन की कड़ियों को किस अंतिम बिंदु तक पहुंचाती है.

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