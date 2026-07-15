ETV Bharat / state

कमीशन के लालच में बेच दिए बैंक खाते, दुर्ग में म्यूल अकाउंट मामले में बड़ी कार्रवाई, 8 आरोपी गिरफ्तार

साइबर ठगों को सौंपे थे बैंक खाते, पासबुक, एटीएम और सिम कार्ड, पुलिस ने किया नेटवर्क का खुलासा

mule account scam durg
दुर्ग में म्यूल अकाउंट मामले में बड़ी कार्रवाई, 8 आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: जिले की पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले 8 खाताधारकों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई छावनी थाना, उतई थाना और दुर्ग कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से की. पुलिस के अनुसार, इन बैंक खातों का उपयोग साइबर ठग ठगी की रकम के अवैध लेन-देन के लिए कर रहे थे.

साइबर ठगों को सौंपे थे बैंक खाते, पासबुक, एटीएम और सिम कार्ड, पुलिस ने किया नेटवर्क का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खाता, पासबुक, सिम कार्ड तक मुहैया कराते थे

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि आरोपी कमीशन के लालच में अपने और अन्य लोगों के बैंक खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे, तकनीकी विश्लेषण, बैंक खातों की जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर साइबर ठगी की रकम के मनी ट्रेल का खुलासा हुआ, जिसके बाद पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की गई.

10-15 हजार में खाते बेचे

जांच में सामने आया कि कुछ आरोपियों ने 10 से 15 हजार रुपये के बदले अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को बेच दिए थे. साथ ही पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड भी उनके हवाले कर दिए, जिससे खातों का पूरा नियंत्रण साइबर ठगों के पास चला गया. पुलिस ने बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए हैं.

गिरफ्तार आरोपियों में अश्वंश कुमार प्रसाद, सागर राम, नितिन सिंघल, अजय कुमार धहरिया, सोनू कमलाकर पाटने, राहुल यादव, रेखा सिंह तथा जूही तबस्सुम शामिल हैं. उन्होंने ने लोगों से अपील की है कि किसी भी लालच में आकर अपना बैंक खाता, एटीएम, सिम या बैंकिंग दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को न दें. ऐसा करना गंभीर अपराध है और इसके लिए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दुर्ग में 19 साल की पीजी स्टूडेंट के मर्डर का खुलासा, एकतरफा प्यार और इनकार से बौखलाए सनकी आशिक ने ली जान
60 हजार की नौकरी छोड़ बना शातिर चोर, ऑनलाइन लोन के कर्ज से था परेशान, दुर्ग में 32 लाख की चोरी का खुलासा
दुर्ग में म्यूल अकाउंट से ठगी, सिटी कोतवाली और छावनी क्षेत्र से 10 गिरफ्तार

TAGGED:

MULE ACCOUNT ACTION
CYBER CASE
म्यूल अकाउंट क्या है
कमीशन के लालच में खाते बेचे
MULE ACCOUNT SCAM DURG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.