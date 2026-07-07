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दुर्ग में म्यूल अकाउंट से ठगी, सिटी कोतवाली और छावनी क्षेत्र से 10 गिरफ्तार

आरोपी ठगी की रकम प्राप्त करने, छिपाने, स्थानांतरित करने के उद्देश्य से बैंक खाते उपलब्ध कराया करते थे.

Mule account fraud in Durg
दुर्ग में म्यूल अकाउंट से ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 7, 2026 at 6:36 PM IST

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दुर्ग: म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है. साइबर ठगी करने वाले गिरोह के लोग म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने का काम किया करते थे. सिटी कोतवाली पुलिस और छावनी थाना पुलिस ने अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए कुल 10 लोगों को अरेस्ट किया है.

भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने, छिपाने, स्थानांतरित करने और अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बैंक खाते उपलब्ध कराया करते थे. सीएसपी ने बताया कि समन्वय पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर 8 खाताधारकों को गिरफ्तार किया गया है.

दुर्ग में म्यूल अकाउंट से ठगी (ETV Bharat)

म्यूल अकाउंट से ठगी

पुलिस के मुताबिक आरोपियों से अलग-अलग कंपनी के मोबाइल, इंडियन ओवरसीज बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड जब्त किए गए हैं. वहीं छावनी पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार 15 आरोपियों के अतिरिक्त संगठित गिरोह के 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. जिससे इस मामले में कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी अबतक हो चुकी है.

समन्वय पोर्टल की मदद से हुई कार्रवाई

भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर साइबर ठगी में प्रयुक्त म्यूल बैंक खातों का परीक्षण किया गया. जांच में यह पाया गया कि विभिन्न बैंक खातों में साइबर ठगी से प्राप्त राशि प्राप्त होकर अन्य खातों में स्थानांतरित की गई है, जिससे अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया गया है. जांच में सामने आया कि संबंधित खाताधारकों द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त रकम को प्राप्त करने, छिपाने एवं स्थानांतरित करने के उद्देश्य से किया गया. भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 318(3), 318(4) बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर दोनों थानों में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है.

थाना सिटी कोतवाली से 8 की गिरफ्तारी

थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक के संदिग्ध खातों की जांच के दौरान 106 खाताधारकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई. जिसमें विवेचना के दौरान 8 खाताधारकों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, इंडियन ओवरसीज बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड एवं आधार कार्ड जब्त किए गए हैं.

थाना छावनी से 2 की गिरफ्तारी

थाना छावनी में पंजीबद्ध प्रकरण में पूर्व में 15 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी. विवेचना के दौरान दो अन्य आरोपी प्रेमलाल कौशिक एवं ललित कुमार को गिरफ्तार किया गया. इस प्रकरण में अब तक कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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