पॉलीथिन से करते हैं मल्चिंग तो हो जाइए सावधान, जानिए खेती में मल्चिंग के सरल और बजट में दूसरे तरीके
कैसे मल्चिंग करें जिससे खेत की मिट्टी और इंसानों की सेहत दोनों को अच्छा रखा जा सके. जानिए-
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2025 at 5:29 PM IST
सरगुजा: फसलों से लाभ लेने, अपने खेत की मिट्टी को बचाने और उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कई जतन किसान करते हैं. कई तक्नीकों का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से एक है मल्चिंग. मिट्टी के कटाव को रोकने, ज्यादा तापमान से बचाने समेत कई बातों को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की सतह को एक परत से ढंका जाता है. अधिकतर इसे प्लास्टिक से किया जाता है, ये लो डेंसिटी प्लास्टिक होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं, ऐसे कई फायदों को देखकर प्लास्टिक का इस्तेमाल किसान ज्यादा करते हैं. लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं.
इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट राहुल गुप्ता से जानिए मल्चिंग कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखने से ज्यादा उपज और मिट्टी का बचाव दोनों किया जा सकता है-
क्या हैं प्लास्टिक मल्चिंग के नुकसान: कृषि वैज्ञानिक राहुल कुमार गुप्ता बताते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल के अलावा बाकी मटेरियल से मल्चिंग में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है. उनके इस्तेमाल थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए प्लास्टिक मल्चिंग में किसानों की रुचि ज्यादा है. लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव है, वो हमें तुरंत नहीं दिखते. इसमें जो माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं, उनका एक्यूमुलेशन होता है. मतलब उनका जमाव होता है, मिट्टी के अंदर में उनका जमाव होने से कई नुकसान होते हैं.
आसान भाषा में समझिए क्या है नुकसान
- माइक्रोप्लास्टिक के जमाव होने से राइजोस्फीयर यानी जो जड़ के आसपास की मिट्टी उसे नुकसान होता है.
- इसका नुकसान इंसानों तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आता है.
- जिन माइक्रोप्लास्टिक का जमीन में जमाव होता है उनके छोटे कण प्लांट की जड़ में जाते हैं.
- जड़ से अवशोषित कर प्लांट के अलग-अलग हिस्सों तक जाते हैं जिसे हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं.
- यानी मिट्टी को भी लंबे समय के बाद ये खराब कर सकते हैं साथ ही इंसानों की सेहत को भी.
क्या हैं दूसरे विकल्प: एक्सपर्ट राहुल गुप्ता का कहना है, जो ऑर्गेनिक मल्चिंग है, जो कार्बनिक मल्चिंग है, इसके बहुत सारे हमारे पास दूसरे दूसरे ऑप्शंस हैं. जानिए-
- धान की जो कटाई हुई तो धान से जो पुवाल मिलता है वो बहुत सर्वोत्तम अच्छी क्वालिटी का मल्चिंग मटेरियल होता है.
- जो धान मिलिंग के लिए जाता है और मिलिंग के बाद जो उसका हस्क बचता है, उसको भी हम लोग मल्चिंग में इस्तेमाल कर सकते
- तालाब में जो जलकुंभी होता है जिसे वाटर हायसिंथ कहते हैं वो भी मल्चिंग में इस्तेमाल हो सकता है.
- जलकुंभी पानी के साथ ही मत्स्य पालन के लिए भी अच्छा नहीं होता. इसे मेन फील्ड में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं.
अब जानिए कुछ और तकनीक: राहुल बताते हैं कि किसान बस अपनी प्रक्रिया और पद्धति में थोड़ा सा बदलाव लाकर भी बिना खर्च अच्छी खेती कर सकते हैं. आप कोई क्रॉप लगाने वाले हैं तो उससे पहले आप प्रीसाइल इरीगेशन करेंगे. ताकी जमीन ठीक तरीके से तैयार हो जाए. रेकर या किसी भी खुरचन करने के लिए कोई औजार का उपयोग कर सकते हैं. इससे सोइल के ऊपर में रैकिंग होती है जिससे ऊपर की 2 से 5 सेंटीमीटर जमीन स्टीयर हो जाती है यानी वो हिल जाती है.
जमीन स्टीयर से ऊपरी लेयर जल्दी सूख जाता है, इससे जो कनेक्शन नीचे के वाटर लेवल के साथ होता है वो टूट जाता है. इससे दो बहुत बड़े फायदे होते हैं कि नमी का संचय हो जाता है और साथ ही साथ में अपर लेयर में वीट के सीड होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं. इससे फसल की उपज 20 से 30% तक बढ़ जाती है. एक्सपर्ट का कहा, हम लोगों ने इसका धान पर रिसर्च किया था, डायरेक्ट सीड राइस पे रिसर्च किया था. यह रिसर्च पश्चिम बंगाल में की गई थी. उसमें हमको डायरेक्टली 30% उपज में मुनाफा दिखा.