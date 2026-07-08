ETV Bharat / state

उत्तराखंड में रेशम किसानों की चमकेगी किस्मत, शहतूत की V1 वैरायटी से होगा कमाल

V1 वैरायटी किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश के रेशम उद्योग को नई पहचान दिलाने में अहम साबित होगा.

NEW V1 MULBERRY VARIETY
उत्तराखंड में रेशम किसानों की चमकेगी किस्मत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 8, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: उत्तराखंड के रेशम किसानों के लिए अच्छी खबर है. पहली बार राज्य में शहतूत की हाई-यील्ड V-1 प्रजाति लाई जा रही है. इससे रेशम उत्पादन के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने की तैयारी है. महाराष्ट्र से मंगाए गए पौधों का रोपण 15 जुलाई से शुरू होगा. विभाग का दावा है कि यह नई वैरायटी कम समय में अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाली पत्तियां देगी. जिससे कोकून उत्पादन बढ़ेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

उत्तराखंड में रेशम की खेती अब नई तकनीक और उन्नत किस्मों के सहारे आगे बढ़ने जा रही है. पहली बार राज्य में शहतूत की हाई-यील्ड 'V-1' प्रजाति को अपनाया जा रहा है. रेशम विभाग का मानना है कि यह बदलाव किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश के रेशम उद्योग को नई पहचान दिलाने में अहम साबित होगा. अब तक प्रदेश में 'S-146' प्रजाति के शहतूत के पौधों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बेहतर उत्पादन को देखते हुए विभाग ने महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती से 'V-1' प्रजाति के पौधे मंगाए हैं.

15 जुलाई को हरेला पर्व के अवसर पर चयनित सरकारी उद्यानों में इनका रोपण शुरू होगा. विभाग ने वर्ष 2026-27 में सरकारी फार्मों और किसानों के खेतों में कुल 2 लाख 80 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है. साथ ही इस वर्ष 99 हजार 100 किलोग्राम कोया उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है.

विशेषज्ञों के अनुसार V-1 प्रजाति की सबसे बड़ी खासियत इसकी अधिक पत्ती उत्पादन क्षमता और बेहतर पोषण गुणवत्ता है. यही पत्तियां रेशम के कीड़ों का मुख्य भोजन होती हैं. अच्छी पत्तियों से कीड़ों का विकास तेज होता है. कोकून बेहतर बनते हैं. रेशम की गुणवत्ता भी बढ़ती है. इसका सीधा लाभ किसानों को अधिक उत्पादन और बेहतर दाम के रूप में मिलेगा. रेशम विभाग का कहना है कि यह पहल केवल खेती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार करेगी. यदि यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वर्षों में पूरे उत्तराखंड में V-1 प्रजाति का विस्तार किया जाएगा.

पढ़ें- देहरादून सिल्क एक्स्पो में बनारसी साड़ियों की बहार, कीमत सुन हो जाएंगे हैरान, जानें इनकी खासियत

पढ़ें- उत्तराखंड में रेशम से तैयार हो रही नंदा सुनंदा की प्रतिमा, देशभर में बढ़ी डिमांड

TAGGED:

उत्तराखंड रेशम किसान
शहतूत की नई V 1 वैरायटी
रेशम किसानों की चमकेगी किस्मत
NEW V1 MULBERRY VARIETY
NEW V1 MULBERRY VARIETY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.