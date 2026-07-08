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उत्तराखंड में रेशम किसानों की चमकेगी किस्मत, शहतूत की V1 वैरायटी से होगा कमाल

हल्द्वानी: उत्तराखंड के रेशम किसानों के लिए अच्छी खबर है. पहली बार राज्य में शहतूत की हाई-यील्ड V-1 प्रजाति लाई जा रही है. इससे रेशम उत्पादन के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने की तैयारी है. महाराष्ट्र से मंगाए गए पौधों का रोपण 15 जुलाई से शुरू होगा. विभाग का दावा है कि यह नई वैरायटी कम समय में अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाली पत्तियां देगी. जिससे कोकून उत्पादन बढ़ेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

उत्तराखंड में रेशम की खेती अब नई तकनीक और उन्नत किस्मों के सहारे आगे बढ़ने जा रही है. पहली बार राज्य में शहतूत की हाई-यील्ड 'V-1' प्रजाति को अपनाया जा रहा है. रेशम विभाग का मानना है कि यह बदलाव किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश के रेशम उद्योग को नई पहचान दिलाने में अहम साबित होगा. अब तक प्रदेश में 'S-146' प्रजाति के शहतूत के पौधों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बेहतर उत्पादन को देखते हुए विभाग ने महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती से 'V-1' प्रजाति के पौधे मंगाए हैं.

15 जुलाई को हरेला पर्व के अवसर पर चयनित सरकारी उद्यानों में इनका रोपण शुरू होगा. विभाग ने वर्ष 2026-27 में सरकारी फार्मों और किसानों के खेतों में कुल 2 लाख 80 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है. साथ ही इस वर्ष 99 हजार 100 किलोग्राम कोया उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है.