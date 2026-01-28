मुलायम यादव के बेटे-बहू नहीं लेंगे तलाक; प्रतीक यादव और अपर्णा के बीच तकरार खत्म
प्रतीक यादव अपने सोशल मीडिया एकाउंट से एक तस्वीर साझा करते हुए कई दिनों से चल रही अटकलों पर लगाया विराम
लखनऊ: भाजपा नेता और मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के बीच चल रही तकरार खत्म होती दिख रही है. मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और अपर्णा यादव के साथ सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर साझा कर एक साथ होने की संकेत दिए हैं. यह तस्वीर दोनों के बीच सुलह और अलग न होने की कहानी बयां कर रही है.
प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर अपनी और अपर्णा की गले लगते हुए तस्वीर साझा की है. इसके साथ कैप्शन लिखा है 'All is good, champions are those who crush their personal/professional problems. we are family of champions" (सब अच्छा है, चैंपियन वे होते हैं जो अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत समस्याओं को हल कर देते हैं, हम चैंपियंस का परिवार हैं). वहीं, पोस्ट के बाद प्रतीक यादव का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वह अपर्णा यादव से सुलह होने की बात कहते हुए अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं.
19 जनवरी को मेरी पत्नी अपर्णा यादव से भयानक विवाद हुआ था. जिसके कारण मैं दो पोस्ट डाले थे. अब हम दोनों ने मिलकर विवाद सुलझा और खत्म कर लिया है.इस विवाद के सुलझने और साथ आने से जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, उनका कुछ नहीं हो सकता.-प्रतीक यादव
यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच तलाक की अफवाहें और विवाद जोरों पर थे. जनवरी के मध्य में प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा यादव की तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें "स्वार्थी महिला", "परिवार नाशक" और "बुरी आत्मा" जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने लिखा था कि अपर्णा ने उनके पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया है, उनकी मानसिक स्थिति खराब की है और केवल प्रसिद्धि व प्रभाव बढ़ाने में लगी हैं.
प्रतीक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे जल्द से जल्द तलाक की प्रक्रिया पूरी करेंगे. इन पोस्ट्स ने मुलायम परिवार में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि अपर्णा यादव पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ी थीं, लेकिन 2022 में बीजेपी में शामिल हो गईं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं. विवाद की जड़ें अपर्णा यादव के राजनीतिक बदलाव से जुड़ी मानी जाती हैं. अपर्णा ने 2017 में सपा टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गईं. बाद में बीजेपी जॉइन करने के बाद उन्होंने सपा परिवार की आलोचना भी की, जिससे पारिवारिक तनाव बढ़ा.
प्रतीक के तलाक वाले पोस्ट के बाद अपर्णा के भाई अमन बिष्ट ने दावा किया था कि अकाउंट हैक हो गया है. अपर्णा ने भी मीडिया से कहा कि रिश्ते ठीक हैं और कुछ लोग साजिश रच रहे हैं. अपर्णा ने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था. अब प्रतीक की नई पोस्ट ने माहौल बदल दिया है. दोनों ने पारिवारिक और व्यक्तिगत मुद्दों पर समझौता कर लिया है. यह पोस्ट तलाक की अफवाहों पर विराम लगाती नजर आ रही है. प्रतीक और अपर्णा की शादी 2011-2012 में हुई थी. शादी में अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी जैसी हस्तियां शामिल हुई थीं. दोनों की दो बेटियां हैं. दोनों के बीच प्रेम संबंध 8 साल पुराना था.
