प्रतीक यादव की 13वीं पर जुटा मुलायम परिवार, CM योगी भी पहुंचे, पत्नी अपर्णा समेत परिवार के सदस्यों से मिले
अपर्णा के आवास पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 1:54 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र प्रतीक यादव की 13वीं के मौके पर पूरा यादव परिवार विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके आवास पर जमा हो गया है. प्रतीक यादव की 13वीं सोमवार को हो रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर परिवार से मिलने पहुंचे हैं. उन्होंने पत्नी अपर्णा यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की.
प्रतीक यादव का निधन 13 मई को हुआ था. वे अपनी आवास पर मृत पाए गए थे. पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों का निष्कर्ष था कि फेफड़ों की बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी. मृत्यु के अगले दिन उनकी अंत्येष्टि भैंसाकुंड श्मशान में हुई थी. इसके बाद उनकी 13वीं हो रही है. इस मौके पर विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, चाचा शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सहित पूरा यादव परिवार मौजूद है.
परिवार के नजदीकी लोगों ने बताया कि उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के भी आने की संभावना है. इस दौरान यहां बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता अखिलेश यादव को देखने के लिए मौजूद हैं. कार्यक्रम में प्रवेश को लेकर कड़े नियम हैं और सभी कार्यकर्ताओं को अंदर आने की अनुमति नहीं है.
बता दें कि प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव महिला आयोगी की उपाध्यक्ष हैं और भाजपा में हैं. प्रतीक के निधन पर सीएम योगी भी उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. भाजपा के बड़े नेताओं के साथ ही मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने भी शोकाकुल परिवार से मुलाकात की थी.
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