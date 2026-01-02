ETV Bharat / state

माघ मेले में नहीं लगेगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा; सपा के शिविर में स्थापित होगी राधा-कृष्ण की मूर्ति

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने दी जानकारी, सपा प्रमुख अखिलेश ने सरकार पर बोला हमला.

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय. (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

January 2, 2026

प्रयागराज: माघ मेला 2026 की शुरुआत से ठीक पहले प्रयागराज में सियासी तापमान हाई है. मेला प्राधिकरण के नोटिस के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने शिविर में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा नहीं लगाने का फैसला किया है. इसके स्थान पर यज्ञशाला में राधा-कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई है. यह जानकारी माघ मेले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने दी.

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि एक दिन पहले प्रतिमा को लेकर उठे विवाद पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष महाकुंभ में प्रतिमा की अनुमति दी गई थी, तो इस बार नियमों का हवाला क्यों दिया जा रहा है? अखिलेश ने इसे सत्ता का अहंकार और अधिकारियों की चापलूसी करार देते हुए कहा कि पीडीए समाज इससे आहत है.

इधर, तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रयागराज स्थित शिविर में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के विवाद से बचने और मेला की धार्मिक परंपराओं का सम्मान बनाए रखने के लिए प्रतिमा न लगाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि शिविर में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा. यहां धार्मिक आयोजन, भंडारा और श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी.

सपा की लोकप्रियता से घबरा गई है सरकार : इस पूरे विवाद के केंद्र में सपा नेता संदीप यादव हैं, जो शिविर के संचालक बताए जा रहे हैं. उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. पुलिस का दावा है कि संदीप यादव का आपराधिक इतिहास है और वह माघ मेले के दौरान कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं. वहीं, सपा इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है और आरोप लगा रही है कि पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर सरकार ऐसे कदम उठा रही है.

खर्च पर उठाए सवाल: नेता प्रतिपक्ष ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के माघ मेले के खर्च को लेकर दिए गए बयान पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तैयारियां अब भी अधूरी हैं. उन्होंने साधु-संतों की नाराजगी और नाविकों की मांगों का समर्थन करते हुए माघ मेले में मोटर बोट के सीमित इस्तेमाल की वकालत की.

मेले की शुरुआत से पहले ही विवाद: माघ मेला 2026 की शुरुआत के साथ ही यह विवाद धार्मिक आयोजन और राजनीतिक गतिविधियों के बीच संतुलन की बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है. एक ओर प्रशासन परंपरा और सौहार्द का हवाला दे रहा है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इसे सम्मान और राजनीतिक अधिकारों से जोड़कर देख रही है. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई गर्मी पैदा करता नजर आ रहा है.

