ETV Bharat / state

माघ मेले में नहीं लगेगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा; सपा के शिविर में स्थापित होगी राधा-कृष्ण की मूर्ति

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: माघ मेला 2026 की शुरुआत से ठीक पहले प्रयागराज में सियासी तापमान हाई है. मेला प्राधिकरण के नोटिस के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने शिविर में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा नहीं लगाने का फैसला किया है. इसके स्थान पर यज्ञशाला में राधा-कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई है. यह जानकारी माघ मेले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने दी. नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि एक दिन पहले प्रतिमा को लेकर उठे विवाद पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष महाकुंभ में प्रतिमा की अनुमति दी गई थी, तो इस बार नियमों का हवाला क्यों दिया जा रहा है? अखिलेश ने इसे सत्ता का अहंकार और अधिकारियों की चापलूसी करार देते हुए कहा कि पीडीए समाज इससे आहत है. इधर, तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रयागराज स्थित शिविर में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के विवाद से बचने और मेला की धार्मिक परंपराओं का सम्मान बनाए रखने के लिए प्रतिमा न लगाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि शिविर में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा. यहां धार्मिक आयोजन, भंडारा और श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी.