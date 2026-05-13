कौन थे प्रतीक यादव? कैसे थे उनके पारिवारिक रिश्ते; तलाक की चर्चा ने क्यों बटोरी थीं सुर्खियां
19 जनवरी 2026 को प्रतीक यादव ने अपने Instagram पोस्ट में पत्नी अपर्णा से तलाक का एलान किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 9:06 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 9:12 AM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्व. मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव (38) का बुधवार को लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया. उनकी मृत्यु के बाद पत्नी अपर्णा यादव के साथ कुछ महीने पहले हुआ विवाद फिर से चर्चा में है. जनवरी 2026 में प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच तलाक की खबरों ने सुर्खियां बटोरी थीं.
दरअसल, 19 जनवरी 2026 को प्रतीक यादव ने अपने Instagram पोस्ट में पत्नी अपर्णा से तलाक का एलान किया था. इस ऐलान के बाद राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया था.
हालांकि कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया और बताया कि दोनों के बीच सब कुछ सामान्य हो गया है. कुछ लोग उनके बीच गलतफहमी पैदा करना चाह रहे थे. उनकी एक नहीं चली.
तलाक की चर्चा ने बटोरीं सुर्खियां: तलाक को लेकर जनवरी में की गई पहली पोस्ट में उन्होंने अपर्णा को फैमिली डेस्ट्रॉयर यानी परिवार तोड़ने वाली बताया था. लिखा था कि अपर्णा ने माता-पिता और भाई से उनके रिश्ते खराब करा दिए और सिर्फ अपनी तरक्की की चिंता करती हैं.
दूसरी पोस्ट में प्रतीक ने कहा कि मैं जल्द से जल्द इस स्वार्थी महिला को तलाक देने जा रहा हूं. उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए. वह सिर्फ मशहूर होना चाहती है.
उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, पर अपर्णा को इसकी परवाह नहीं है. इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई. हालांकि, अपर्णा यादव ने तब कोई बयान नहीं दिया. उनके भाई अमन बिष्ट ने कहा कि प्रतीक का Instagram अकाउंट हैक हो गया था.
10 दिन बाद प्रतीक यादव ने यू-टर्न ले लिया. 29 जनवरी 2026 को उन्होंने अपर्णा के साथ फोटो पोस्ट कर लिखा, सब ठीक है. हम चैंपियंस का परिवार हैं. वीडियो में कहा कि 19 जनवरी को दोनों के बीच बड़ा विवाद हुआ था, जिसे अब सुलझा लिया गया है.
प्रतीक ने जलनखोरों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे साथ आने से जो परेशान हैं, वह भाड़ में जाएं. साथ ही पुरानी पोस्ट तब तक डिलीट नहीं की गई थी.
प्रतीक और अपर्णा की लव मैरिज 2011 में हुई थी. अपर्णा इस समय BJP बीजेपी में हैं और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं. वहीं प्रतीक रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस करते थे. लखनऊ में उनका अपना जिम है. वह खुद भी बॉडी बिल्डिंग के शौकीन थे.
कौन थे प्रतीक यादव: सपा संस्थापक स्व. मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव थे. प्रतीक का जन्म 7 जुलाई 1987 को लखनऊ में हुआ था.
मुलायम सिंह के बेटे होने की वजह से प्रतीक की राजनीति में एंट्री बहुत आसान थी, लेकिन उन्होंने शुरू से ही अपनी दूसरी राह चुनी. प्रतीक सफल बिजनेसमैन, फिटनेस फ्रीक बने और राजनीति से बराबर दूरी बनाए रखी. 2011 में प्रतीक और अपर्णा ने लव मैरिज की थी.
अखिलेश यादव से रिश्ता: सपा संस्थापक मुलायम सिंह के राजनैतिक वारिस अखिलेश यादव से उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव के रिश्ते सामान्य थे. इसकी एक वजह यह भी रही कि प्रतीक ने कभी अखिलेश यादव की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया और न ही राजनीति में सक्रिय हुए.
दोनों के रास्ते अलग-अलग थे, लेकिन दोनों के पारिवारिक रिश्ते मधुर थे. कई मौकों पर देखा गया कि प्रतीक यादव अपने बड़े भाई अखिलेश यादव का पैर छू रहे हैं. दोनों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान का रिश्ता रहा.
यह भी पढ़ें: सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन, बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक