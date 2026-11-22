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'नेताजी' जयंती विशेष; धरतीपुत्र के संघर्ष से लेकर अखिलेश की पॉलिटिक्स तक कितना बदलाव

धरतीपुत्र के संघर्ष से लेकर टीपू की टॉप गियर पॉलिटिक्स तक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की जयंती 22 नवंबर को है. हर साल इस मौके पर सवाल उठता है कि नेताजी की राजनीति और उनके बेटे अखिलेश यादव की राजनीति में असल फर्क क्या है? जानकारों का कहना है कि दोनों के अलग-अलग दौर हैं. चुनौतियां और रणनीतियां भी अलग हैं. लेकिन एक चीज जो कॉमन है, वह है पिछड़ों का साथ निभाने का संकल्प. पहले यह मुलायम सिंह यादव के M+Y समीकरण में दिखता था. अब अखिलेश PDA के माध्यम से इसे विस्तार दे रहे हैं. पढ़ें दोनों नेताओं के समाजवाद को खंगालती यह खास रिपोर्ट.

इटावा के सैफई गांव में 1939 में जन्मे मुलायम सिंह यादव ने 1967 में जसवंतनगर से पहला चुनाव जीता. इसके बाद वह 10 बार विधायक और 07 बार सांसद रहे. वह तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने. पहला कार्यकाल 05 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक रहा. दूसरा कार्यकाल 05 दिसंबर 1993 से 03 जून 1995 तक और तीसरा कार्यकाल 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक रहा.

1992 में हुई समाजवादी पार्टी की स्थापना: 04 अक्तूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और पार्टी अध्यक्ष बने. 1996 से 1998 तक मुलायम सिंह केंद्र में रक्षा मंत्री रहे. 10 अक्तूबर 2022 को उनका निधन हो गया. संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) उपचुनाव से शुरू अखिलेश की पारी: अखिलेश यादव ने 2000 में कन्नौज उपचुनाव से राजनीतिक पारी शुरू की. 2012 में सपा ने 224 सीटें जीतीं और 15 मार्च 2012 को वह 38 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने. मार्च 2017 तक वे इस पद पर रहे. 01 जनवरी 2017 से वह पार्टी के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में कन्नौज से सांसद हैं. दोनों के दौर की अलग परिस्थितियां: अब सवाल यह है कि दोनों की राजनीति का आधार, गठबंधन की शैली, मुद्दे और संगठन पर पकड़ में क्या अंतर रहा, और चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं? मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे स्वतंत्र पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्रा के मुताबिक, दोनों नेताओं के दौर की परिस्थितियां अलग हैं. इसलिए कार्यशैली में अंतर स्वाभाविक है. उनका मानना है कि नेताजी आज सक्रिय होते तो वह भी समय के हिसाब से अपनी रणनीति बदलते. अखिलेश ने पार्टी की कमान संभालने के बाद राजनीति को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश की है. पारंपरिक सामाजिक आधार को बचाए रखते हुए उन्होंने गठजोड़ का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया. 'नेताजी' जयंती विशेष. (Photo Credit: ETV Bharat) अखिलेश का युवा नेतृत्व: 2012 में पूर्ण बहुमत के बाद मुख्यमंत्री बने अखिलेश की राजनीति का मुख्य संदेश युवा नेतृत्व, विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचा रहा. लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे और शहरी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं उनके कार्यकाल की पहचान बनीं. अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि पिता के तैयार किए मजबूत सामाजिक आधार को बचाते हुए पार्टी को बदलती चुनावी परिस्थितियों के अनुकूल कैसे बनाया जाए. 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई. 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सका. इसके बाद पार्टी के लिए नए राजनीतिक विकल्प तलाशना जरूरी हो गया. वह बताते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की सीटों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, लेकिन वह सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं जुटा सकी. मुलायम सिंह यादव का राजनैतिक सफर. (Photo Credit: ETV Bharat) 2024 की कामयाबी: 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर बड़ी वापसी की. इस नतीजे ने विपक्ष की राजनीति में पार्टी के लिए नई संभावनाएं खोलीं और अखिलेश के नेतृत्व को भी मजबूती दी. इसी दौर में अखिलेश की राजनीति में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा प्रमुखता से उभरा. इसके जरिए पार्टी ने इन वर्गों को एक व्यापक राजनीतिक मंच पर जोड़ने की कोशिश की. यह रणनीति मुलायम की सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़ी दिखती है, पर इसका संदेश ज्यादा व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व और अलग-अलग समुदायों के नए गठजोड़ पर केंद्रित है. परिवार के साथ केक काटते मुलायम सिंह यादव. (Photo Credit: ETV Bharat) योगेश मिश्रा के अनुसार, मुलायम ने समाज के हर तबके को राजनीति में नेतृत्व दिया था, जिसे अखिलेश ने आगे बढ़ाया है. वह समय-समय पर पीडीए की परिभाषा भी बदलते रहते हैं, ताकि समाज का हर दबा, कुचला, परेशान, मजलूम और हाशिये पर खड़ा वर्ग इसमें शामिल हो सके. दोनों का अलग-अलग दौर: मिश्रा बताते हैं कि मुलायम के दौर में उनके सामने लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस मुख्य विपक्ष थे. प्रदेश में कांग्रेस के साथ मायावती उनकी प्रतिद्वंद्वी थीं. अखिलेश के सामने आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं. राज्य में योगी आदित्यनाथ हैं. उनके मुताबिक, कांग्रेस से अखिलेश को फिलहाल कोई चुनौती नहीं है. समाजवादी पार्टी में दो पीढ़ियों का बदलाव. (Photo Credit: ETV Bharat) जब चेहरे, मुद्दे और हालात बदलते हैं, तो राजनीति की कार्यशैली का बदलना भी जरूरी हो जाता है. कहा जाता है कि नेताजी सबकी राय सुनते, फीडबैक लेते और उसके बाद फैसला करते थे. अखिलेश के बारे में शिकायत रहती है कि वह ऐसा नहीं करते. मिश्रा इससे सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि सोशल मीडिया और स्वतंत्र सर्वे एजेंसियों के दौर में अखिलेश हर सीट पर अपने हिसाब से फैसले लेते हैं.