'नेताजी' जयंती विशेष; धरतीपुत्र के संघर्ष से लेकर अखिलेश की पॉलिटिक्स तक कितना बदलाव
लखनऊ से संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 8:20 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 9:09 AM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की जयंती 22 नवंबर को है. हर साल इस मौके पर सवाल उठता है कि नेताजी की राजनीति और उनके बेटे अखिलेश यादव की राजनीति में असल फर्क क्या है? जानकारों का कहना है कि दोनों के अलग-अलग दौर हैं. चुनौतियां और रणनीतियां भी अलग हैं. लेकिन एक चीज जो कॉमन है, वह है पिछड़ों का साथ निभाने का संकल्प. पहले यह मुलायम सिंह यादव के M+Y समीकरण में दिखता था. अब अखिलेश PDA के माध्यम से इसे विस्तार दे रहे हैं. पढ़ें दोनों नेताओं के समाजवाद को खंगालती यह खास रिपोर्ट.
इटावा के सैफई गांव में 1939 में जन्मे मुलायम सिंह यादव ने 1967 में जसवंतनगर से पहला चुनाव जीता. इसके बाद वह 10 बार विधायक और 07 बार सांसद रहे. वह तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने. पहला कार्यकाल 05 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक रहा. दूसरा कार्यकाल 05 दिसंबर 1993 से 03 जून 1995 तक और तीसरा कार्यकाल 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक रहा.
1992 में हुई समाजवादी पार्टी की स्थापना: 04 अक्तूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और पार्टी अध्यक्ष बने. 1996 से 1998 तक मुलायम सिंह केंद्र में रक्षा मंत्री रहे. 10 अक्तूबर 2022 को उनका निधन हो गया.
उपचुनाव से शुरू अखिलेश की पारी: अखिलेश यादव ने 2000 में कन्नौज उपचुनाव से राजनीतिक पारी शुरू की. 2012 में सपा ने 224 सीटें जीतीं और 15 मार्च 2012 को वह 38 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने. मार्च 2017 तक वे इस पद पर रहे. 01 जनवरी 2017 से वह पार्टी के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में कन्नौज से सांसद हैं.
दोनों के दौर की अलग परिस्थितियां: अब सवाल यह है कि दोनों की राजनीति का आधार, गठबंधन की शैली, मुद्दे और संगठन पर पकड़ में क्या अंतर रहा, और चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं? मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे स्वतंत्र पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्रा के मुताबिक, दोनों नेताओं के दौर की परिस्थितियां अलग हैं. इसलिए कार्यशैली में अंतर स्वाभाविक है.
उनका मानना है कि नेताजी आज सक्रिय होते तो वह भी समय के हिसाब से अपनी रणनीति बदलते. अखिलेश ने पार्टी की कमान संभालने के बाद राजनीति को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश की है. पारंपरिक सामाजिक आधार को बचाए रखते हुए उन्होंने गठजोड़ का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया.
अखिलेश का युवा नेतृत्व: 2012 में पूर्ण बहुमत के बाद मुख्यमंत्री बने अखिलेश की राजनीति का मुख्य संदेश युवा नेतृत्व, विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचा रहा. लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे और शहरी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं उनके कार्यकाल की पहचान बनीं.
अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि पिता के तैयार किए मजबूत सामाजिक आधार को बचाते हुए पार्टी को बदलती चुनावी परिस्थितियों के अनुकूल कैसे बनाया जाए. 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई.
2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सका. इसके बाद पार्टी के लिए नए राजनीतिक विकल्प तलाशना जरूरी हो गया. वह बताते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की सीटों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, लेकिन वह सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं जुटा सकी.
2024 की कामयाबी: 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर बड़ी वापसी की. इस नतीजे ने विपक्ष की राजनीति में पार्टी के लिए नई संभावनाएं खोलीं और अखिलेश के नेतृत्व को भी मजबूती दी. इसी दौर में अखिलेश की राजनीति में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा प्रमुखता से उभरा.
इसके जरिए पार्टी ने इन वर्गों को एक व्यापक राजनीतिक मंच पर जोड़ने की कोशिश की. यह रणनीति मुलायम की सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़ी दिखती है, पर इसका संदेश ज्यादा व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व और अलग-अलग समुदायों के नए गठजोड़ पर केंद्रित है.
योगेश मिश्रा के अनुसार, मुलायम ने समाज के हर तबके को राजनीति में नेतृत्व दिया था, जिसे अखिलेश ने आगे बढ़ाया है. वह समय-समय पर पीडीए की परिभाषा भी बदलते रहते हैं, ताकि समाज का हर दबा, कुचला, परेशान, मजलूम और हाशिये पर खड़ा वर्ग इसमें शामिल हो सके.
दोनों का अलग-अलग दौर: मिश्रा बताते हैं कि मुलायम के दौर में उनके सामने लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस मुख्य विपक्ष थे. प्रदेश में कांग्रेस के साथ मायावती उनकी प्रतिद्वंद्वी थीं. अखिलेश के सामने आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं. राज्य में योगी आदित्यनाथ हैं. उनके मुताबिक, कांग्रेस से अखिलेश को फिलहाल कोई चुनौती नहीं है.
जब चेहरे, मुद्दे और हालात बदलते हैं, तो राजनीति की कार्यशैली का बदलना भी जरूरी हो जाता है. कहा जाता है कि नेताजी सबकी राय सुनते, फीडबैक लेते और उसके बाद फैसला करते थे. अखिलेश के बारे में शिकायत रहती है कि वह ऐसा नहीं करते. मिश्रा इससे सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि सोशल मीडिया और स्वतंत्र सर्वे एजेंसियों के दौर में अखिलेश हर सीट पर अपने हिसाब से फैसले लेते हैं.
उनके पास फीडबैक, आंकड़े और सामाजिक-जातिगत रणनीति होती है. फैसले उसी आधार पर होते हैं. मुलायम के दौर के नेताओं की यह शिकायत कि अखिलेश उनके मशविरे से नहीं चलते, उनकी नजर में बेबुनियाद है, क्योंकि उस दौर की सलाहें आज के हिसाब से पुरानी पड़ चुकी हैं.
सैफई में बन रहा समाजवादी संग्रहालय: अखिलेश यादव नेताजी की याद में सैफई में सोशलिस्ट म्यूजियम का निर्माण करा रहे हैं. इसका उद्घाटन जल्द होने की उम्मीद है. सपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक रविदास महलोत्रा ने कहा कि आपातकाल के दौरान वे नेताजी के साथ 20 महीने जेल में रहे.
उस दौरान जो सीखा, वह जीवन भर याद रहेगा. उन्होंने दोनों नेताओं की राजनीति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं बताया. उनके मुताबिक नेताजी ने जिस पार्टी की बुनियाद रखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उसे पूरे तन-मन-धन से विस्तार दे रहे हैं. वह सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. गरीब, दबे-कुचले और वंचित समाज को राजनीति में मौका दे रहे हैं. उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं.
क्या कहते हैं पुराने नेता: पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक शतरुद्र प्रकाश के अनुसार दोनों नेताओं में तीन फर्क साफ दिखते हैं. नेताजी का व्यक्तित्व सहज, सरल और संघर्ष से तपा हुआ था. नेताजी कार्यकर्ताओं से हमेशा आत्मीयता से मिलते थे और नए कार्यकर्ता तैयार करते थे.
वह खुद आंदोलन से निकले और शून्य से शिखर तक पहुंचे. उनका कहना है कि अखिलेश यादव पार्टी को आगे जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन सीधे संघर्ष से नहीं जुड़ पा रहे.
कार्यकर्ताओं की शिकायतें बनी रहती हैं और उन्हें दूर करने में वे कई जगह नाकाम दिखते हैं. फिर भी वह कई मायनों में परिपक्व हैं. पार्टी को आगे ले जा रहे हैं और सफलता भी मिल रही है. शतरुद्र प्रकाश के मुताबिक, मुलायम के दौर में चुनौतियां अलग थीं.
सामने कांग्रेस और भाजपा के आडवाणी, वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसे दिग्गज थे. उस दौर में डॉ. लोहिया की परंपरा के जनेश्वर मिश्र, आजम खान और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता संघर्ष और आंदोलन से निकले. उनमें मुलायम भी थे. जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया. अकेले सरकार बनाई.
अखिलेश की गठबंधन की राजनीति: अखिलेश 2012 के बाद लगभग हर चुनाव किसी न किसी दल से गठबंधन करके लड़े. ज्यादातर गठबंधनों में उन्हें नाकामी मिली, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी कामयाबी पाई, जो नेताजी भी हासिल नहीं कर पाए थे.
सपा के 37 सांसद संसद पहुंचे. 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने अपनी सीटें काफी बढ़ाईं, हालांकि सरकार बनाने में सफल नहीं हो सकी. विचारधारा के स्तर पर भी वह दोनों में काफी फर्क देखते हैं.
योगेश मिश्रा के अनुसार, विदेश से पढ़ाई करके लौटे अखिलेश का फोकस बुनियादी ढांचे, युवाओं और महिलाओं के मुद्दों और शहरों को बेहतर बनाने पर रहा. मुलायम समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए समाज के हर तबके तक नेतृत्व पहुंचाने पर ज्यादा जोर देते थे.
विकास उनके एजेंडे में था, पर जातीय समीकरण उनकी राजनीति का केंद्र रहे. उन्होंने M+Y (मुस्लिम-यादव) समीकरण साधा, जिसे अखिलेश ने विस्तार देकर अब PDA समीकरण बना दिया है.
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