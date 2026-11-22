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रामपुर में धूमधाम से मनाई गई मुलायम सिंह यादव की जयंती, केक काटकर दी गई श्रद्धांजलि

रामपुर में मनाई गई मुलायम सिंह यादव की जयंती ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती रामपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई. रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के कैंप कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेताजी की स्मृति में पौधारोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक संघर्ष और समाजवादी विचारधारा को याद किया गया.

दरअसल, 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर रामपुर में सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के कैंप कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. सभी ने मिलकर केक काटा और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर नेताजी की जयंती की शुभकामनाएं दीं.