रामपुर में धूमधाम से मनाई गई मुलायम सिंह यादव की जयंती, केक काटकर दी गई श्रद्धांजलि
पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेताजी की स्मृति में पौधारोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 2:04 PM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती रामपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई. रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के कैंप कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेताजी की स्मृति में पौधारोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक संघर्ष और समाजवादी विचारधारा को याद किया गया.
दरअसल, 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर रामपुर में सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के कैंप कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. सभी ने मिलकर केक काटा और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर नेताजी की जयंती की शुभकामनाएं दीं.
वहीं, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ-साथ नेताजी की यादों को हमेशा जीवित रखने के उद्देश्य से 'एक पेड़ मुलायम सिंह यादव के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया. कार्यकर्ताओं ने पौधा लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
इस मौके पर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के मीडिया प्रभारी महबूब अली पाशा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया. एक छोटे से गांव सैफई से निकलकर उन्होंने प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. वह कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली.
उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा दबे-कुचले और समाज की निचली पंक्ति में खड़े लोगों की आवाज उठाई. उनका उद्देश्य सभी को समानता और न्याय दिलाना था. समाजवादी पार्टी आज भी उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है.
महबूब अली पाशा ने आगे कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. उनके मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने में जुटी है.
कुल मिलाकर रामपुर में मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर केक काटने, मिठाई बांटने और पौधारोपण के जरिए उन्हें याद किया गया. इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने नेताजी के संघर्ष, सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया.
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