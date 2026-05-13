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मुलायम-साधना की Love Story : अस्पताल से शुरू हुआ रिश्ता; 20 साल बाद मिला था पत्नी का दर्जा

साधना से प्रभावित हुए मुलायम: एक दिन एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी, तभी साधना ने रोक दिया. इसी घटना से मुलायम सिंह यादव साधना से काफी प्रभावित हुए थे. यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हुईं.

साधना समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता थीं. मुलायम की मां मूर्ति देवी अक्सर बीमार रहती थीं. लखनऊ और सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान साधना नर्स के तौर पर उनकी देखभाल करती थीं.

साधना से मुलाकात और नजदीकियां: साधना गुप्ता की शादी फर्रुखाबाद के चंद्रप्रकाश गुप्ता से हुई थी, लेकिन 1987 में वह उनसे अलग हो गई थीं. उनका एक बेटा प्रतीक यादव था.

दोनों की मुलाकात 1982 में हुई थी, लेकिन शादी के लिए 20 साल का इंतजार करना पड़ा. मुलायम सिंह यादव की मां के इलाज के दौरान साधना गुप्ता बतौर नर्स काम कर रही थीं. इसी दौरान मुलायम और साधना की नजदीकियां बढ़ीं.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. यह रिश्ता अस्पताल से शुरू हुआ और अस्पताल में ही खत्म भी हुआ.

प्रतीक को दिया पिता का नाम: वरिष्ठ पत्रकार सुनीता आर्यन मुलायम सिंह यादव के संबंध में लिखती हैं कि पहली पत्नी के रहते ही मुलायम और साधना का रिश्ता गहरा हो गया था. मुलायम ने साधना के पहले पति से हुए बेटे प्रतीक को अपना नाम देना शुरू कर दिया था. 1994 में प्रतीक के स्कूल फॉर्म में भी पिता का नाम एमएस यादव और पते में मुलायम के ऑफिस का पता लिखा था.

पहली पत्नी का 2003 में निधन: मुलायम सिंह की पहली शादी 1957 में मालती देवी से हुई थी. तब वह सिर्फ 18 साल के थे. 1973 में मालती देवी ने बेटे अखिलेश यादव को जन्म दिया. बेटे के जन्म के बाद मालती देवी बीमार रहने लगीं. 24 मई 2003 को उनका निधन हो गया.

साधना को 20 साल बाद मिला था पत्नी का दर्जा. (Photo Credit: ETV Bharat)

20 साल बाद सार्वजनिक स्वीकारोक्ति: मालती देवी के निधन के बाद 23 मई 2003 को मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक तौर पर साधना को पत्नी का दर्जा दिया. इससे अखिलेश यादव नाराज हो गए थे, क्योंकि तब वह सिर्फ 15 साल के थे. वह नहीं चाहते थे कि साधना उनकी मां की जगह लें.

2007 में आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया कि साधना उनकी पत्नी हैं और प्रतीक उनका बेटा है. तभी देश को इस रिश्ते का पता चला था. साधना गुप्ता का 9 जुलाई 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ. तीन महीने बाद 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह ने भी उसी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी.

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