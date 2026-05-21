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प्रतीक यादव की 13वीं पर एकजुट होगा मुलायम सिंह परिवार, अखिलेश यादव के नाम से लगाए जा रहे होर्डिंग, अपर्णा यादव का भी नाम शामिल

मुलायम सिंह के दूसरे बेटे प्रतीक यादव का निधन बीते 13 मई को उनके लखनऊ स्थित निवास पर हुआ था.

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लखनऊ में लगे पोस्टर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 1:57 PM IST

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लखनऊ: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की 13वीं का आयोजन 24 मई को किया जाएगा. इस आयोजन को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से शहर में होर्डिंग लगवाए गए हैं. होर्डिंग में यादव परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपर्णा यादव का भी नाम शामिल किया गया है. इस आयोजन और होर्डिंग को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. बता दें कि प्रतीक यादव का निधन, 13 मई को हुआ था. हिंदू परंपरा के अनुसार 13वीं संस्कार 24 मई को रखा गया है. प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव साल 2022 में भाजपा में शामिल हुई थीं. फिलहाल वह उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं.

यादव परिवार पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक मतभेदों के चलते चर्चा में रहा है. चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच दूरियां, अपर्णा यादव का भाजपा में जाना, जैसे घटनाक्रम सामने आए थे. हालांकि शिवपाल यादव की सपा में वापसी के बाद से परिवार में समन्वय के प्रयास दिखे हैं. दुख की इस घड़ी में अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए होर्डिंग में अपर्णा यादव सहित पूरे परिवार का नाम देना, सार्वजनिक रूप से पारिवारिक एकजुटता का संकेत माना जा रहा है.

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लखनऊ में लगे पोस्टर (Photo Credit; ETV Bharat)

सामाजिक परंपरा में भी मृत्यु के बाद के संस्कारों में परिवार को एकजुट दिखाया जाता है. अपर्णा यादव की ओर से यह जानकारी अधिकृत तौर पर मीडिया को दी गई है. जिसमें यही सारी जानकारियां दी गई हैं. एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दिवंगत प्रतीक यादव की पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव से मिलने जिस तरह से दिग्गज बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लग रहा है. उसको देखते हुए अखिलेश यादव की ओर से होर्डिंग लगवाए गए हैं. वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया गया है कि अधिकृत तौर पर पार्टी की ओर से यह होल्डिंग नहीं लगाए गए.

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अपर्णा यादव की ओर से मीडिया में जारी (Photo Credit; ETV Bharat)

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