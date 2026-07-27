ETV Bharat / state

खुशखबरी: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चालू हुई मुकुंदरा टनल, 45 मिनट का सफर केवल 5 मिनट में, 20 KM कम चलना होगा

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोटा पीआईयू के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल का कहना है कि ट्यूब 1 से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है. इसकी पहले ट्रायल कर ली थी, अब स्थाई रूप से ट्रैफिक को खोलने की अनुमति उच्च अधिकारियों ने दी है. इसके बाद यातायात खोल दिया है. फिलहाल बिना टोल के लोग निकल सकेंगे. आने वाले दिनों में जब दूसरी ट्यूब चालू हो जाएगी. इसके बाद दोनों तरफ से निकलने वाले ट्रैफिक को टोल भी देना होगा. टोल एनएचएआई के नियमों के आधार पर ही तय होती है. कोटा ग्रामीण पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा का कहना है कि एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को वर्तमान में चेचट से कोटा की तरफ टनल से निकाला जा रहा है. इससे दरा घाटी में जाम भी रहता था. अब यह राहत मिलेगी.

वर्तमान में ट्रैफिक दरा घाटी में होकर निकल रहा है. यहां पर अगर जाम होता है तो समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन बिना जाम के भी 45 मिनट गोपालपुरा से एक्सप्रेसवे वापस चढ़ने में लगते हैं. यहां तक कि जो 28 किलोमीटर की दूरी थी, अब उसको केवल 8 किलोमीटर में ही पूरा कर लिया जाएगा, यानी 20 किलोमीटर लंबा चक्कर भी नहीं काटना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए इसका निर्माण करवाया है. इसकी लागत करीब 1000 करोड़ रुपए है. वाहन चालकों को यहां से गुजरने में भारी भरकम टोल देना होगा और जिन्होंने सालाना पास बनाया हुआ है, वह यहां से एक ट्रिप के जरिए गुजर सकेंगे.

कोटा : दिल्ली से मुंबई के बीच में सड़क की दूरी कम करने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है. इस एक्सप्रेसवे निर्माण में सफलता की एक सीढ़ी और आगे बढ़ी है. कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बन रही टनल से सोमवार को ट्रैफिक शुरू किया गया है. उसके एक ट्यूब से ट्रैफिक निकलना शुरू कर दिया है. पहले इस पर ट्रायल किए गए थे. ये आठ लेन की पहली टनल है. इसके अलावा 4.9 किलोमीटर लंबी यह टनल प्रदेश की सबसे चौड़ी टनल भी है. इस टनल से ट्रैफिक गुजरने पर दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी में 45 मिनट कम हो जाएगी. इस 8 किलोमीटर के पैकेज को वाहन चालक महज 5 से 6 मिनट में क्रॉस कर लेंगे.

मुकुंदरा टनल में चेचट की तरफ से अंदर प्रवेश करते वाहन (ETV Bharat Kota)

दरा को ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति : नेशनल हाईवे 52 पर दरा घाटी में भारी जाम जैसे हालात बन जाते थे और यह अधिकांश ट्रैफिक एक्सप्रेसवे का होता था, क्योंकि एक्सप्रेसवे कई हिस्सों में चालू है. इस पर भारी ट्रैफिक आ भी रहा है. बड़े भारी व्हीकल आने के चलते निकलने में देरी होती थी. दरा की नाल में यह पूरा ट्रैफिक 12 लेन (8 एक्सप्रेसवे व 4 NH 52) का केवल सिंगल लेन से गुजर रहा था. अब दरा घाटी में एक नया अंडरपास भी रेलवे बना रहा है. जल्द ही वह भी शुरू हो जाएगा. दूसरी तरफ टनल शुरू होने से एक्सप्रेसवे का पूरा ट्रैफिक इधर होकर निकल जाएगा. एक्सप्रेसवे का एक तरफ ट्रैफिक जरूर इस पर रहेगा, लेकिन बाद में वह भी दूसरी ट्यूब से यातायात शुरू होने पर उसमें चला जाएगा. इससे दरा को जाम से मुक्ति मिलेगी. नेशनल हाईवे 52 के वाहन चालक झालावाड़, मोड़क व रामगंजमंडी की तरफ यात्रा करेंगे तो उन्हें भी राहत मिलेगी.

पढ़ें. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवरसाइज वाहन बने मुसीबत, स्ट्रक्चर में फंसकर पहुंचा रहे नुकसान, हादसों का भी डर

एएसपी कोटा ग्रामीण रामकल्याण मीणा का कहना है कि रेलवे के ब्लॉक के चलते सोमवार 27 जुलाई को तो ट्रैफिक को आवाजाही बंद है, लेकिन इसके बाद भी वाहन जब टनल से निकल जाएंगे तब काफी राहत मिलेगी. एक तरफा ही ज्यादातर ट्रैफिक रहेगा. इससे वाहनों को असुविधा नहीं होगी. रेलवे का दरा घाटी में दूसरा अंडर पास भी जल्द ही शुरू होगा. इस पूरे एरिया में भारी पुलिस जाप्ता लगाना पड़ता था. कई बार एंबुलेंस से भी फंस जाती थी, जिन्हें बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता था. दुर्घटनाओं की भी संभावना घाटी में बनी रहती है. यहां पर दो बार रेलवे ट्रैक के नीचे से सड़क निकल रही है और काफी संकरी जगह हो जाती है. जाम लगने से रेंग रेंग कर ट्रैफिक चलता था.

पैकेज नंबर 15 पर गोपालपुरा की तरफ चलते भारी वाहन (ETV Bharat Kota)

राजस्थान में केवल 4 किमी काम बाकी : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण साल 2019 में शुरू हुआ था. इसे 2023 में पूरा करना था, लेकिन यह काफी देरी से चल रहा है. राजस्थान के 373 किमी लंबाई के एक्सप्रेसवे में केवल 26 किमी का काम बाकी है. बूंदी और सवाई माधोपुर जिले की बॉर्डर पर पैकेज नंबर 10 का निर्माण हो रहा है. यह 26 किमी लंबा है. इसका 5 फीसदी यानी 3 से 4 किमी का काम शेष है. इस पैकेज के निर्माण में लगी धया माजू इंफ्रास्ट्रक्चर (एशिया) (DMIA) को पहले ही निलंबित कर दिया है. अब पैकेज नम्बर 4 का निर्माण करने वाली कंपनी एचजी इन्फ्रा को यह काम दिया गया है, जबकि पैकेज नंबर 15 का निर्माण दिलीप बिल्डकॉन ने पूरा कर दिया है. इसमें 3 किलोमीटर सड़क और 5 किलोमीटर की टनल थी. टनल के एक ट्यूब से ट्रैफिक निकाला जा रहा है, जबकि दूसरी ट्यूब से आने वाले अगस्त या सितंबर से ट्रैफिक निकल जाएगा.