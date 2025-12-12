ETV Bharat / state

'कनकटी' को किया गया रेस्क्यू, ट्रेंकुलाइज कर एन्क्लोजर में किया शिफ्ट

कोटा : मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन कनकटी यानि एमटी 8 एंक्लोजर से बाहर आ गई थी. वह नेशनल हाई-वे 52 और दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के आसपास घूम रही थी. इसके पहले बाघिन ने रणथंबोर में रेंजर और एक बालक की जान ले चुकी थी. इसके चलते बाघिन का रेस्क्यू करना जरूरी था. इसकी तलाश में वन विभाग की टीम जुटी हुई थी , जिसको गुरुवार शाम को सफलता मिल गई. बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर उसे दोबारा 82 वर्ग किलोमीटर के एन्क्लोजर में वापस शिफ्ट कर दिया गया.

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम ने बताया कि दो दिनों तक लगातार निगरानी व रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते सफलता मिली है, बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर लिया गया है. एनक्लोजर से निकलने के बाद बाघिन पहले अमझार की दिशा में गई. इसके बाद वह झामरा वैली क्षेत्र की तरफ मूव कर गई. इस दौरान मूवमेंट की निगरानी रेडियो टेलीमेट्री (कॉलर) से की जाती रही है. फील्ड टीमें अलर्ट पर थी, क्योंकि बाघिन का मूवमेंट रेलवे लाइन व राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-52) के नजदीक रहा. इसीलिए बाघिन और आमजन दोनों के लिए खतरा था. ट्रेकिंग टीम बाघिन को ट्रेंकुलाइज के लिए अनुकूल स्थान देख रही थी. इसे ट्रेंकुलाइज करने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. अब एनक्लोजर में लगातार उसकी निगरानी की जा रही है.